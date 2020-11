Trump insiste en el fraude: "Decenas de miles de votos en Pensilvania se recibieron fuera de plazo"

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo en el fraude electoral de los comicios celebrados el pasado 3 de noviembre y cuyo resultado final, a falta de conocerse, apunta a una victoria del demócrata Joe Biden.

"Decenas de miles de votos se recibieron ilegalmente después de las 8 P.M. del martes, día de las elecciones, cambiando totalmente y fácilmente los resultados en Pensilvania y en otros estados decisivos", ha denunciado el mandatario en un mensaje en Twitter.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED...