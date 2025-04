Trump espera la respuesta de Putin ante su propuesta del alto el fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este jueves que espera que Moscú les proporcione "esta semana" una respuesta a la propuesta de Estados Unidos sobre un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. "Tendremos noticias suyas esta semana, muy pronto, de hecho, y ya veremos. Pero queremos que esto pare. Queremos que cesen las muertes y los asesinatos", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.



El mandatario insistió en sus críticas al líder ucraniano, Volodímir Zelenski: "Aunque no lo responsabilizo, no estoy entusiasmado de que haya iniciado una guerra". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, se encuentran de hecho en París para mantener contactos diplomáticos sobre ese conflicto con Francia y delegaciones llegadas de Kiev, el Reino Unido y Alemania.



Rubio conversó hoy con el canciller ruso, Sergei Lavrov, para "compartirle el mismo mensaje que el equipo de EE.UU. le ha transmitido a Ucrania", según indicó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado. Trump se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo.



"Creo que lo estamos haciendo bien en ese esfuerzo, pero queremos lograrlo y veremos si podemos. Piénsenlo: cada semana mueren 2.500 personas, en su mayoría soldados rusos y ucranianos. Si logramos salvar esas vidas sería algo muy positivo. Veremos qué podemos hacer. Creo que nos estamos acercando", dijo Trump.



El pasado viernes la Casa Blanca hizo saber que el mandatario republicano estaba "frustrado" con Rusia y Ucrania por la falta de avances en la negociación de paz, y ese mismo día instó a Rusia a "moverse" tras considerar que estaba muriendo demasiada gente. Si no se alcanza un alto el fuego para finales de mes, el líder estadounidense podría imponer sanciones adicionales a Rusia, ya sea a través del poder ejecutivo o solicitando al Congreso la aprobación de una nueva legislación de sanciones, según declaró entonces al digital Axios una fuente familiarizada con el asunto.



Rusia se niega a aceptar un alto el fuego por tierra, mar y aire hasta que se tengan en cuenta sus preocupaciones en materia de seguridad. En los últimos días varios altos funcionarios rusos insistieron en que, para el inicio de un proceso de paz, siguen en pie las principales demandas de que el ejército ucraniano abandone el territorio de las cuatro regiones anexionadas por Moscú, reconozca la soberanía rusa sobre esos territorios y Crimea y renuncie al ingreso en la OTAN, a lo que hay que sumar la derogación de las leyes que discriminan la lengua y la cultura rusas.