Donald Trump releva a su director de campaña ante su desplome en las encuestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha relevado a su director de campaña, Brad Parscale, y ha nombrado en su lugar a Bill Stepien, tras conocerse este miércoles dos encuestas nacionales distintas que otorgan una amplia ventaja a su presumible rival para las elecciones de noviembre, el exvicepresidente estadounidense Joe Biden.

"Me complace anunciar que Bill Stepien ha sido ascendido al puesto de director de la campaña Trump", ha informado Trump a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha añadido que Parscale, que se ha desempeñado también como director de medios digitales para la campaña, permanecerá en ese rol y será "asesor principal".

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...