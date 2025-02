Trump baraja una cumbre trilateral con Xi y Putin para hablar de desnuclearización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que está abierto a una cumbre trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, cuando "las cosas se calmen" y con la desnuclearización como punto central de sus conversaciones. "Podría verlo, dejemos que las cosas se calmen un poco", ha afirmado Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de una reunión con los líderes de las dos potencias, en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente republicano, que inició su segundo mandato el pasado 20 de enero, ha apuntado que va a celebrar ese encuentro principalmente con Rusia y China porque son los dos países que "realmente" cuentan. Trump ha avanzado que como punto destacado de esa eventual reunión estará impulsar la desnuclearización y la reducción pactada del gasto en defensa de las tres grandes potencias militares. "Vamos a hacer que gasten mucho menos dinero. Nosotros vamos a gastar mucho menos. Sé que lo van a hacer. Ellos estuvieron de acuerdo", ha dicho apuntando que tanto Putin como él coinciden en "hacerlo a lo grande".

No hay razón, ha dicho, para estar construyendo armas nucleares "completamente nuevas. Ya tenemos tantas como para destruir el mundo 50 o 100 veces seguidas". "Todos estamos gastando mucho dinero que podríamos gastar en otras cosas que, con suerte, en realidad son mucho más productivas. Esperemos que nunca llegue el momento en que necesitemos esas armas, si es que llega el momento en que necesitemos el tipo de armas que estamos construyendo, que Rusia tiene y que China tiene en menor medida, pero que tendrá. Será muy triste", sostuvo.

Trump ha propuesto "cortar el gasto militar a la mitad". El gasto en defensa nacional es la categoría más grande de todo el presupuesto nacional, después de la seguridad social y el Medicare, según datos del Departamento del Tesoro. El líder republicano ha considerado que no hace falta enmarcar el encuentro deseado en organismos como el G20, al que pertenecen los tres países. "Son el presidente Putin y el presidente Xi. No necesito organismos. No necesito nada. Se trata de relaciones y de gente, y yo he tenido una buena relación" con ambos, ha señalado recalcando que espera que la situación lo permita en "un futuro no muy lejano".

Trump ha añadido que lo que quiere tener en primer lugar es "un encuentro con China y uno con Rusia sobre ralentización, freno y reducción de armas nucleares", y sobre no gastar el dinero que todos ellos están gastando en armamento y defensa. El presidente estadounidense ha apuntado que son conversaciones que ya estuvieron sobre la mesa en su primer mandato. "Y luego llegó la covid y unas elecciones corruptas", ha señalado en referencia a los comicios de 2020 en EE.UU., sobre los que sigue sin reconocer la victoria del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump ha destacado que su intención es hablar tanto con sus homólogos de China y Rusia por separado como luego en un encuentro a tres bandas. Este jueves había destacado que planeaba tener una primera reunión en persona con Putin, probablemente en Arabia Saudí, para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Trump ha subrayadoque cuando dejó la Casa Blanca tras su primera presidencia (2017-2021) "no había problema en Oriente Medio".

"No teníamos a Rusia entrando en Ucrania. Nunca lo hubieran hecho. Putin nunca lo habría hecho. Y regresé y el mundo entero está por los aires. Entonces, cuando aclaremos todo, una de las primeras reuniones que quiero tener quiero que sea con Xi y Putin", ha dicho el mismo día en que recibe en Washington al primer ministro indio, Narendra Modi.