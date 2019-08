Trump lamenta el "terrible" tiroteo que ha dejado al menos 19 muertos en Texas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que hay "muchos muertos" en el "terrible" tiroteo ocurrido en un centro comercial de El Paso (Texas), y prometió total ayuda federal a las autoridades locales y estatales.

"Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Los informes son muy malos, muchos muertos", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar cifras.

Posteriormente, fuentes policiales han confirmado a la cadena de NBC News que al menos 19 personas han muerto y 40 han resultado heridas por los disparos efectuados este sábado por un hombre armado en unos grandes almacenes de la cadena Walmart en la localidad estadounidense de El Paso.

El mandatario agregó que "estaba trabajando con las autoridades locales y estatales, y las fuerzas de seguridad" y que había "hablado con el gobernador para ofrecer el total apoyo del gobierno federal".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

Las autoridades de El Paso (Texas) confirmaron que hay varios muertos como consecuencia del tiroteo ocurrido este sábado en un centro comercial de esa ciudad fronteriza con México.

El portavoz de la policía de El Paso, Roberto Gomez, informó en rueda de prensa a mediodía que hay "varios fallecidos" y "múltiples heridos" por el tiroteo, pero no ofreció más detalles sobre el número y condición de las víctimas.

Gomez indicó que hay una persona que se encuentra "bajo custodia" de las autoridades. Se trata de un sospechoso de 21 años de edad.

Las imágenes mostradas por la televisión reflejan escenas de pánico en el centro comercial al momento en que decenas de agentes de las Fuerzas de Seguridad estadounidenses intentaban reducir al asaltante.

"The generosity of our people is unsurpassed, this is just a tragedy that I'm having a hard time getting my arms around, frankly," El Paso Mayor Dee Margo says of a shooting where multiple people were killed shooting in El Paso, Texas.https://t.co/7xXCUSFvWypic.twitter.com/L5WpoGR0wt