Trump y Biden convierten el próximo debate en una pugna electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes su participación en el próximo debate programado para el 15 de octubre en Miami, pero su rival demócrata, Joe Biden, respondió que no debería celebrarse si el mandatario sigue enfermo de la covid-19.

Por primera vez desde que Trump confirmase el pasado viernes su positivo por coronavirus, este martes, su médico, Sean Conley, informó de que el presidente "no muestra síntomas" de la enfermedad, que en Estados Unidos se ha cobrado ya 210.874 vidas.

"Tuvo una primera noche reconfortante en casa y hoy no muestra síntomas", dijo Conley en referencia a la primera noche del presidente en la Casa Blanca tras una hospitalización exprés para tratarse de la covid-19.

Trump celebró su diagnóstico anticipando su participación en el debate presidencial del 15 de octubre, un cara a cara que a día de hoy está en duda dado que habrán pasado apenas 14 días desde que el presidente fue diagnosticado.

"Estoy esperando el debate de la noche del jueves 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", escribió Trump, que necesita un golpe de efecto en los días que quedan de campaña para darle la vuelta a la tendencia favorable a Biden de las encuestas.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!