Trump avanza que Putin podría permitir tropas europeas en Ucrania

Donald Trump se mantiene firme y hará pagar a Ucrania la ayuda recibida. El presidente de Estados Unidos avanzó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptaría la presencia de fuerzas europeas en Ucrania como parte de un hipotético acuerdo para poner fin a la guerra. Trump realizó estas declaraciones en el Despacho Oval junto al presidente francés, Emmanuel Macron, con quien mantuvo una reunión. De confirmarse, sería el primer cambio de postura en Moscú, que hasta ahora había considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una "línea roja" y una agresión por parte de Europa.

El republicano también anunció este lunes que a lo largo de esta semana, o la que viene, tiene previsto recibir en el Despacho Oval al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar el pacto sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar. "Me reuniré con el presidente Zelenski. De hecho, puede que venga esta semana o la que viene para firmar el acuerdo, lo cual estaría bien. Me encantaría recibirle. Nos veremos en el Despacho Oval. Estamos trabajando en el acuerdo ahora", continuó en una breve comparecencia ante la prensa.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que mantiene la postura de la Unión Europea, insistió este lunes en la necesidad de una "paz sólida y duradera" para Ucrania, en un momento de tensión por la decisión de Washington de negociar directamente con Moscú para poner fin a la guerra. "Tuvimos una buena discusión esta mañana en el G7, en el tercer año de esta guerra en Ucrania. Y creo que nuestro objetivo común, claramente, es construir la paz, una paz sólida y duradera", afirmó Macron en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval.

En un intercambio con la prensa, Trump fue preguntado sobre si Putin aceptaría la presencia de tropas europeas en Ucrania, a lo que respondió: "Lo aceptará". Posteriormente, aseguró que había tratado el tema con el líder ruso y que este le había expresado su conformidad. "Si alcanzamos este acuerdo para acabar la guerra, él no va a estar buscando más guerra. Se lo pregunté específicamente y no tiene problema con ello", afirmó.

El Reino Unido y Francia lideran los esfuerzos para crear una "fuerza de reasignación europea", destinada a prevenir futuros ataques rusos contra ciudades, puertos e infraestructuras críticas en Ucrania en caso de que se logre un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos, según informaron la semana pasada medios como The Guardian. Según funcionarios occidentales citados por ese medio, la propuesta contemplaría el despliegue de menos de 30.000 tropas, principalmente enfocadas en la defensa aérea y marítima. La presencia de fuerzas terrestres sería mínima y no se ubicaría cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, donde Rusia ocupa territorios.

El propio Macron abrió la puerta el pasado jueves al envío de fuerzas de paz a Ucrania "dentro de un marco planificado", una vez se haya negociado la paz en el país. El primer ministro británico, Keir Starmer, que se reunirá con Trump el jueves, también se ha mostrado partidario de estudiar esta opción, que cuenta con el respaldo de algunos países bálticos, como Suecia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este lunes junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la consecución de la paz no debe suponer la "rendición" de Ucrania, sino que debe permitir la soberanía de ese país. "Esta paz no debe significar una rendición de Ucrania. No debe significar un alto el fuego sin garantías. Debe permitir la soberanía ucraniana y permitirle negociar con otras partes interesadas sobre las cuestiones que le afectan", dijo en una rueda de prensa conjunta con Trump tras su reunión en la Casa Blanca.