Trump asegura que "no habrá muchos problemas" para llegar a un acuerdo arancelario con Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves al inicio de un almuerzo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que no cree que vaya a haber muchos problemas para alcanzar un acuerdo "con Europa y con quien sea" en materia de aranceles, dado el atractivo que tiene el mercado estadounidense.



"No creo que tengamos muchos problemas para alcanzar un acuerdo con Europa y con quien sea, porque tenemos algo que todos quieren", afirmó en la Casa Blanca, donde recibió a los medios algunos minutos antes de comenzar el almuerzo con Meloni, considerada la jefa de Gobierno de la Unión Europea (UE) más cercana al magnate neoyorquino.



Preguntado sobre qué pasaría si no hay un acuerdo con Bruselas pasados los 90 días que dio de tregua el pasado 9 de abril en la aplicación de aranceles sobre importaciones de la UE -que están siendo del 10% en vez del 20% durante ese lapso-, Trump fue tajante: "Habrá un acuerdo comercial. Claramente".



Se espera que la visita de Meloni a la Casa Blanca logre mejorar la comunicación entre Washington y Bruselas de cara a desactivar cuanto antes las tensiones comerciales y acelerar negociaciones.



A su vez el presidente aseguró que EE.UU. no tiene "ninguna prisa" en cerrar cuanto antes otro pacto para retirar barreras comerciales con Japón, después de que el propio Trump participara en persona el miércoles en un encuentro con una delegación nipona de visita en Washington.



También dijo que no le preocupa que debido a la guerra comercial que ha desatado desde que retornó al poder en enero pueda haber aliados tradicionales de EE.UU. que se acerquen más a China, con el que Trump ha agudizado la disputa activando aranceles del 145% sobre las importaciones del país asiático. "Nadie puede competir con nosotros", zanjó.