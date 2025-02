Trump apunta que podría recibir a Zelenski el viernes para firmar el acuerdo de las tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este martes que podría reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, el viernes en la Casa Blanca para firmar el acuerdo por el que Ucrania compartirá sus recursos naturales con Estados Unidos.



"He oído que vendrá el viernes. Ciertamente, a mí me parece bien si él quiere y le gustaría firmarlo conmigo", respondió al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval.



Trump señaló que el acuerdo con Ucrania, anunciado este mismo lunes, "es muy importante" y opinó que el pueblo estadounidense "está muy feliz" por este logro dado que, según dijo, su antecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), "estaba tirando el dinero" en Ucrania.



Ucrania llegó a un pacto con Estados Unidos para destinar el 50 % de los beneficios de la explotación de sus recursos naturales que aún están por explotar a un fondo de inversión conjunto sobre el que la parte estadounidense tendrá un mayor poder de decisión y que servirá para hacer inversiones en la economía ucraniana.



Según la publicación Kyiv Independent, que tuvo la exclusiva del acuerdo, el Gobierno de Zelenski no habría conseguido que la Administración de Trump se comprometiera por escrito a seguir apoyando militarmente a su país.



Trump había exigido a Kiev acceso a los minerales de Ucrania para cobrarse el dinero que Estados Unidos ha destinado a ayudar a ese país a defenderse de la invasión rusa iniciada en 2022.



Zelenski se había mostrado reticente a aceptar esos términos, pero también reconoció que necesitaba firmar esa propuesta para seguir recibiendo apoyo en materia de seguridad de Washington.



Trump ha protagonizado en las últimas semanas un acercamiento con el presidente ruso, Vladímir Putin, y ha vertido fuertes críticas contra Zelenski, a quien definió como un "dictador", como parte de su estrategia para poner fin a la guerra de Ucrania