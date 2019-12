Trump anuncia que ha alcanzado un "gran acuerdo incial" con China para poner fin a la guerra comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha alcanzado un "gran acuerdo inicial con China" para poner fin a la guerra comercial. El líder de los republicanos ha explicado a través de su cuenta de Twitter que el país que dirige Xi Jinping ha aceptado realizar "muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agrícolas, energía y productos manufacturados".

Asimismo, ha comunicado que finalmente no se van a imponer las tarifas adicionales previstas para este domingo 15 de diciembre gracias al acuerdo alcanzado entre ambas partes. Según ha indicado, ambas partes empezará "inmediatamente" a negociar la "fase dos" del acuerdo para concluir la guerra comercial, sin esperar a que pasen las elecciones de 2020.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!