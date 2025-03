Termina la cumbre de Londres con el acuerdo de "solo algunos países" de enviar "tropas de paz" a Ucrania

La cumbre de Londres promovida por el primer ministro local, Keir Starmer, ha concluido, pero no con una decisión unánime de todos los países participantes. El laborista ha reconocido ante los medios que "solo algunos países" han mostrado su disposición a unirse a una "coalición de voluntarios" que el Reino Unido está impulsando para preservar la paz en Ucrania si se llega a un acuerdo para un alto el fuego, aunque no ha revelado cuáles. Además, ha anunciado una nueva ayuda para que el Gobierno de Volodimir Zelenski pueda adquirir más 5.000 misiles para defenderse del ejército ruso de Vladimir Putin.

Starmer no ha querido concretar cuáles son los países que se sumarían a ese plan, pero aseguró que el Reino Unido está dispuesto a poner "botas sobre el terreno y aviones en el aire" como garantías de seguridad para Ucrania.

En la reunión de este domingo en el palacete de Lancaster House se han dado lugar una docena de líderes europeos para debatir sobre su apoyo al país invadido, la cual ha concluido pasadas dos horas. En rueda de prensa posterior, Starmer dijo a la prensa que estos misiles, que se fabricarán en Belfast, en Irlanda del Norte, fortalecerán a Ucrania y garantizarán la paz cuando ésta llegue.

La UE está lista para trabajar en el plan de paz

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado minutos después de la reunión que la Unión Europea está "lista" para trabajar con sus socios europeos y otros aliados en el plan de paz para Ucrania que garantice una paz "duradera". Ha pedido aprender del pasado para no repetir la "tragedia" de Afganistán.



El ex primer ministro portugués ha advertido Rusia violó repetidamente los acuerdos anteriores: "Debemos aprender del pasado. No podemos repetir la experiencia de Minsk. No podemos repetir la tragedia de Afganistán en todas sus formas y necesitamos estas fuertes garantías de seguridad y de paz, y de la mano del mantenimiento de la paz, seguiremos trabajando para asegurar una paz duradera en Ucrania", ha manifestado Costa. El presidente del Consejo Europeo agradeció al Starmer la iniciativa de celebrar la cumbre informal de hoy, que se prolongó durante unas dos horas.



Esta consulta le resultó a Costa "muy útil e importante" para seguir "trabajando con todos los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea para preparar nuestro Consejo Europeo especial del próximo jueves". Los aliados europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunieron para analizar la posición de Ucrania de cara a unas posibles negociaciones de paz, después de que EE.UU. haya amenazado con cortar el suministro de armamento a Kiev.

Meloni se muestra escéptica ante la propuesta de enviar tropas europeas a Ucrania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, instó este domingo a "no dejarse llevar por las emociones" tras lo ocurrido entre Estados Unidos y Ucrania, y se mostró escéptica ante la propuesta de enviar tropas europeas al país, lo que ve como "una solución menos resolutiva que otras". "Todos compartimos los mismos objetivos. Italia, Europa, la OTAN y Estados Unidos. Y ese es lograr una paz justa y duradera en Ucrania", dijo Meloni en declaraciones a la prensa en Londres, donde asistió a la reunión de líderes europeos para abordar la guerra de Ucrania. Ante ello, apeló a dejar atrás el choque del pasado viernes de Donald Trump con Volodímir Zekenski en la Casa Blanca y remarcó que "es importante no dejarse llevar por las emocions", aunque reconoció que en su encuentro con el presidente ucraniano lo vio "apenado" por lo ocurrido en el Despacho Oval hace dos días.



"Pienso que todos estamos muy apenados por lo que sucedió", dijo Meloni, que sin embargo instó a pasar página y "seguir trabajando para encontrar soluciones" para Ucrania. Meloni aseguró que Zelenski "quiere trabajar para mirar hacia adelante" y no detalló el contenido de lo tratado en su conversación telefónica de anoche con Donald Trump. La primera ministra remarcó que su sensación es que "Estados Unidos quiere una paz" en Ucrania, "y la quiere rápido", por lo que apeló a buscar soluciones adecuadas para evitar posibles recaídas. "Hay que estar seguros de que, cuando se logre la paz, no se vuelva para atrás", ya que "la única cosa que no nos podemos permitir es una paz que no perdure".



Esto "no se lo puede permitir ni Ucrania ni Europa ni Estados Unidos", advirtió Meloni, ante "una paz que puede ser violada". "Creo que en un momento de enorme interés común se pueden hallar soluciones" y estas no tienen por qué incluir una entrada de Ucrania a la OTAN: "Hay otras opciones. Se debe pensar más allá, en un modo creativo", remarcó Meloni. Entre otras cuestiones, la dirigente se mostró también escéptica y expresó "perplejidad" ante la propuesta de envío de tropas europeas a Ucrania. "Lo veo como una solución muy compleja y menos resolutiva que otras", alegó. Por otro lado, al ser preguntada sobre la posibilidad de que EEUU imponga aranceles a Europa, Meloni reconoció que ve esta cuestión "con preocupación", al ser Italia "un país exportador". "Si se aplican aranceles, Europa también responderá, lo que provocaría una escalada. Creo que se pueden encontrar soluciones también en este tema", concluyó la primera ministra

España hará "todo lo que esté en su mano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que "España hará todo lo que esté en su mano" para garantizar "una paz justa y duradera en Ucrania", en el marco de la cumbre este domingo en Londres, organizada por el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

"En Londres, para seguir trabajando con nuestros aliados en la construcción de la paz justa y duradera que Ucrania necesita. España hará todo lo que esté en su mano para lograr este objetivo y garantizar la seguridad y libertad de Europa", ha publicado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

Antes de la reunión los líderes posaron para una foto de familia delante de las banderas de sus respectivos países. Al término de la misma Sánchez y Zelenski se fundieron en un abrazo con respectivas palmadas en la espalda y comenzaron a subir juntos la escalera de acceso a la sala en la que se desarrolla la cumbre mientras intercambiaban un breve diálogo.

En la cumbre se ha expresado un respaldo total a Zelenski después de la situación vivida el pasado viernes en la Casa Blanca durante su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que este le acusó de "irrespetuoso" y de "estar jugando con la Tercera Guerra Mundial".

Tras ello, Sánchez, al igual que otros líderes europeos, salió en apoyo del presidente ucraniano con un "Ucrania, España está contigo".

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido ha anunciado que su país presentará a Estados Unidos, junto a Francia y Ucrania, una propuesta de alto el fuego con la intención final de que una delegación negociadora norteamericana la traslade al Gobierno ruso para su evaluación y ha avanzado que planteará la creación de una coalición de países para acelerar la respuesta europea a la guerra en Ucrania y garantizar la seguridad continental.

Scholz reafirma la voluntad internacional de apoyar a Ucrania, "país agredido por Rusia"

El canciller saliente alemán, Olaf Scholz, reafirmó la voluntad internacional de apoyar a Kiev frente a Rusia este domingo en Londres, tras la reunión que dio cita en la capital británica a casi una veintena de líderes europeos y organizaciones internacionales para abordar la seguridad europea y la paz en Ucrania. "Queremos apoyar a Ucrania, el país agredido y víctima de la agresión rusa, una verdad que no ha cambiado y que sigue estando clara", manifestó el jefe del Gobierno en funciones de Alemania.



"Esto significa que tenemos que seguir apoyando con medios financieros y militares", abundó el canciller saliente de Alemania, el país europeo que más ayuda militar ha enviado a Kiev, solo por detrás de Estados Unidos. Junto al apoyo a Ucrania reafirmado en Londres, Scholz habló de que la cita sirvió para convenir que Ucrania debe contar con un Ejército fuerte, que ya es una realidad gracias a un apoyo que ha de mantenerse de cara a tiempos de paz.



Scholz también hizo hincapié en rechazar las perspectivas rusas del conflicto, que consideró "inaceptables". El canciller en funciones alemán dijo que, para Moscú, la guerra busca en Ucrania "poner un Gobierno que baile la música" del régimen ruso, algo "inaceptable" porque el país del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es una democracia que ha demostrado querer ser parte de la Unión Europea y estar regida democráticamente.



Además, Scholz rechazó la idea de la "desmilitarización" de Ucrania que quiere Rusia, algo inaceptable para el líder alemán porque el país de Zelenski necesita ser fuerte "para no ser atacado" de nuevo en caso de que se alcance una paz eventual. Por otro lado, Scholz indicó que la cuestión de la seguridad europea seguirá siendo relevante. "Todos los países europeos se han fijado fortalecer su propia seguridad", apuntó Scholz. Respecto a la OTAN, el líder en funciones alemán destacó que en la reunión de este domingo se coincidió en que la "alianza transatlántica no sólo fue importante en el pasado", sino "que lo será también en el futuro". "Vamos a desarrollar la cooperación dentro de la OTAN", afirmó Scholz, que consideró clave la colaboración transatlántica en el apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa. "La OTAN es clave en la seguridad de Estados Unidos, Canadá y de los países europeos miembros", abundó antes de defender la vigencia de la Alianza Transatlántica dadas las presentes amenazas contra la arquitectura de seguridad internacional.