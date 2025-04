El Supremo británico zanja el debate y asesta un varapalo al colectivo Trans: el sexo es biológico

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado este miércoles una sentencia histórica que determina que el término "mujer", a efectos legales en la Ley de Igualdad de 2010, debe entenderse como una persona de sexo biológico femenino. El fallo unánime pone fin a una prolongada disputa judicial iniciada por la organización feminista 'For Women Scotland' contra el Gobierno autónomo escocés, que había intentado incluir a mujeres transgénero en políticas de cuotas públicas.



"La decisión unánime de este tribunal es que los términos mujer y sexo en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico", afirmaron los jueces en el dictamen. Con esta declaración, se invalida la posición legal del Ejecutivo escocés, que había argumentado que las mujeres trans con un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG) debían contar legalmente como mujeres en todas las políticas de igualdad.



La resolución ha sido celebrada por activistas y miembros de 'For Women Scotland', quienes se congregaron a las puertas del Supremo en Westminster tras una campaña que comenzó en 2018. La organización consideraba que permitir que mujeres trans accedieran a cuotas o espacios reservados para mujeres suponía una erosión de los derechos adquiridos por las mujeres basados en el sexo.

"Este fallo reafirma una base biológica clara para las leyes de igualdad, lo cual es crucial para la protección de espacios como refugios, baños, hospitales o clubes deportivos"

- Portavoz del grupo 'For Women Scotland'

La sentencia también fue respaldada por el Gobierno británico, que calificó el dictamen de “clarificador”. "Siempre hemos apoyado la protección de los espacios diferenciados por sexo en función del sexo biológico", declaró un portavoz gubernamental. “El fallo del Tribunal Supremo sobre la definición de mujer en la Ley de Igualdad aporta claridad y confianza a las mujeres y a los proveedores de servicios”, añadió.



Sin embargo, el juez Lord Hodge, encargado de leer el dictamen de 88 páginas, se esforzó por recalcar que esta decisión no anula los derechos de las personas trans. Recordó que la Ley de Igualdad de 2010 sigue otorgando a las personas transgénero protección frente a la discriminación, tanto directa como indirecta, en virtud de su género adquirido. “Este fallo no es una victoria de un grupo sobre otro, sino una interpretación legal de un término clave”, afirmó.



La sentencia, aunque jurídicamente específica, podría tener amplias implicaciones prácticas. Además de las cuotas de paridad en organismos públicos, afecta a cómo se definen los espacios diferenciados por sexo, los derechos en políticas de maternidad, la elegibilidad en competiciones deportivas y las posibles demandas de igualdad salarial.



El fallo también reabre un debate altamente sensible en Reino Unido, donde los asuntos de identidad de género y derechos de las mujeres han polarizado tanto a la opinión pública como al panorama político. La decisión del Supremo se produce en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno británico para legislar con mayor precisión en torno a estos temas.



Por su parte, el Ejecutivo escocés no ha emitido declaraciones inmediatas tras conocerse el fallo, aunque se espera una respuesta oficial en los próximos días. Mientras tanto, organizaciones LGTBQ+ han manifestado su preocupación por lo que consideran un retroceso en el reconocimiento legal de las personas trans.