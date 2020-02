Posible atentado en Jerusalén: al menos 15 soldados israelíes heridos tras ser atropellados.

Al menos 15 soldados han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que un vehículo, cuyo conductor se ha dado a la fuga, atropellara a una multitud cerca de First Station, un centro de entretenimiento con tiendas y restaurantes situado en Jerusalén.

El servicio de rescate Estrella de David Roja -Magen David Adom- y los servicios médicos de las Fuerzas de Defensa de Israel han atendido a las víctimas en el lugar del suceso y, posteriormente, han sido trasladadas a centros sanitarios, algunos de ellas en ambulancias del Ejército israelí.

En concreto, Estrella de David Roja ha reportado mediante su cuenta de Twitter que doce personas han resultado heridas leves, una moderada y una grave. El de condición moderada ha sufrido lesiones en sus extremidades y ha sido evacuado hacia el hospital Ein Kerem, mientras que el que se encuentra en estado grave hacia el de Shaare Zedek.

Update: MDA EMTs and Paramedics together with IDF Medical Teams are treating and evacuating to Shaare Zedek, Hadassah Ein Karem and Hadassah Har Hatzofim hospitals 12 injured: 1 in serious condition (to Shaare Zedek), 1 moderate (to Hadassah Ein Karem), 10 injured lightly.... pic.twitter.com/2L1eQKNXbV