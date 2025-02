Scholz carga contra las duras palabras de JD Vance: "No aceptaremos que extraños intervengan en nuestra democracia"

El canciller alemán, Olaf Scholz, respondió este sábado al vicepresidente de EEUU, JD Vance, que su país no aceptará que foráneos se entrometan en la democracia y las elecciones germanas de la próxima semana con su apoyo al partido extrema de derecha Alternativa para Alemania (AfD) y llamamientos a eliminar el cordón sanitario que las demás formaciones le han impuesto. "La AfD es un partido, que, desde sus filas trivializa como 'cagada de pájaro' de la historia alemana el nacionalsocialismo y sus monstruosos crímenes -crímenes contra la humanidad, como los cometidos en (el campo de concentración nazi de) Dachau", señaló Scholz en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



El canciller recordó que Vance había visitado el día antes de su polémico discurso en el que criticó la democracia europea precisamente en el campo de exterminio al noroeste de Múnich, donde afirmó que este terrible lugar -donde murieron al menos 41.500 personas de hambre, enfermedades, torturas, asesinatos y las consecuencias del encarcelamiento- recuerda a todos la razón por la que "debemos trabajar para que esto no vuelva a ocurrir". Por tanto, subrayó Scholz, el compromiso con el "¡nunca más!" no es compatible con el apoyo a la AfD, y "por eso no aceptaremos que extraños intervengan en nuestra democracia, en nuestras elecciones y en la formación de opinión democrática a favor de este partido".



El político socialdemócrata, que se vuelve a presentar como candidato a canciller en las elecciones generales del próximo domingo, enfatizó que esto "no es de recibo, y menos entre amigos y aliados", en referencia ya no solo a Vance y su discurso en plena campaña electoral germana, sino también, aunque sin nombrarlo, al apoyo explícito del multimillonario tecnológico Elon Musk a AfD. "Lo rechazamos firmemente. Nosotros decidimos por nosotros mismos lo que ocurre con nuestra democracia.¡Nosotros y nadie más!", ha declarado Scholz.



El canciller alemán sostuvo que la "democracia actual en Alemania y Europa se basa en la certeza histórica de que las democracias pueden ser destruidas por radicales antidemócratas". "Por eso hemos creado instituciones que hacen de nuestras democracias defensas contra sus enemigos. Y normas que no coartan nuestra libertad, sino que la protegen", insistió.



El discurso de Vance ha creado un gran malestar en Alemania y entre varios líderes europeos que escucharon sus palabras en Múnich, ya que su tesis central fue que la principal amenaza para Europa no venía ni de Rusia ni de China sino del interior mismo del continente. Es en Europa, según el vicepresidente de EEUU, donde está amenazada la libertad de opinión e incluso la democracia por una presunta marginación que sufren "partidos populistas de izquierda y derecha" con "puntos de vistas alternativos".



Vance criticó la anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía tras el triunfo del ultraderechista Calin Georgescu por una presunta injerencia rusa y el hecho de que los diputados de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de la populista de izquierdas Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no hubieran sido invitados a la Conferencia de Seguridad. También aseguró que en una democracia no debía haber lugar para un "cordón sanitario", en clara alusión al hecho de que los partidos democráticos alemanes se hayan negado hasta ahora a cooperar con la AfD -segunda fuerza en las encuestas- por detrás de los conservadores.



Scholz reiteró que en Alemania todos coinciden en que la extrema derecha debe ser excluido "de procesos de toma de decisiones y no habrá ninguna cooperación con ellos". Vance se vio la víspera con la líder y candidata a canciller de la fuerza ultraderechista, Alice Weidel, según la cadena de televisión ZDF. También se entrevistó con el jefe de los conservadores, Friedrich Merz, cuyo partido encabeza las encuestas.



Este último consideró que lo que hizo el vicepresidente en el podio de la Conferencia de Seguridad de Múnich "es casi un trato abusivo hacia los europeos, especialmente hacia nosotros los alemanes". "Tenemos una opinión diferente y se lo he dejado muy claro esta tarde en nuestra conversación (...)", declaró Merz a la televisión privada RTL/ntv el viernes.