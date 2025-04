Sáhara Occidental: la causa perdida del referéndum con la misión de la ONU, un pollo sin cabeza

La Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) anda desde hace tres décadas de un lado para otro por el antiguo dominio español sin hacer nada productivo en el Sáhara. Con sus 466 empleados, 245 de ellos militares -mayormente de Bangladesh- y un presupuesto anual de 60 millones de dólares, ha comenzado a reducir gastos de personal civil porque los países tradicionalmente donantes se han hartado. Estados Unidos tiene la tesis de que, dado que Washington lo reconoce como parte de Marruecos no tiene lógica financiar sus operaciones, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, este mes de abril apostó por un acuerdo entre el bloque independentista del Polisario y Marruecos fuera del circuito de la ONU.



La académica Sarah Zaaimi, saharaui, de la tribu Oulad Dlim, investigadora del Centro Rafik Hariri y directora de programas en Oriente Medio del Consejo Atlántico en Washington, durante los últimos 34 años, la Minurso "ha engañado constantemente al pueblo saharaui al incumplir su misión, y someter a cientos de miles de personas a complejos cálculos geopolíticos". Ahora, "el tiempo se ha acabado, y las comunidades saharauis ya no pueden permitirse otros cincuenta años de estancamiento político". A su juicio, "las partes en conflicto, junto con Estados Unidos y sus aliados transatlánticos, deberán desfinanciarla, desmantelarla y ponerle fin para que el plan de autonomía pueda empezar a tomar forma".



Es una opinión muy parecida a la de los expolisarios, los saharauis del MSP asesorados por José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono. Proponen un sistema autonómico con un cupo vasco para el Sáhara donde haya un plan federal marroquí de regionalización avanzada que preserve su identidad cultural y les otorgue soberanía sobre el gobierno regional y los recursos naturales bajo la bandera marroquí. "Ya habrá tiempo de tener una bandera propia, como tienen los canarios", señala una fuente MSP.

Hacer el referéndum ha sido en los últimos 50 años imposible".

John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump, fue de las autoridades norteamericanas que defendía el referéndum en el Sáhara Occidental, una demanda del Polisario y Argelia al tiempo que fue crítico con la Minurso. En sus memorias, apunta que "la rendición no es una opción" y criticó a la ONU por haber abandonado "su misión central de celebrar un referéndum y haberse convertido ahora en un obstáculo para el diálogo entre Marruecos y Argelia" al tiempo que sentenciaba: "Estaba claro que Marruecos no tenía intención de permitir jamás un referéndum".



Hacer el referéndum ha sido en los últimos 50 años imposible. El pueblo hasaní se extiende en la actualidad como una comunidad con raíces que trascienden fronteras, encontrándose disperso en regiones como Canarias, Mauritania, Argelia, Marruecos y, obviamente, el Sáhara Occidental. Esta dispersión geográfica ha generado obstáculos para definir con claridad quiénes deberían participar en un eventual referéndum de autodeterminación en esta región.



Esto no es nuevo: durante el reinado de Moulay Ismail, sultán alauí, se implementó el denominado 'Sistema Guich', una estructura jurídica de carácter feudal que aprovechó a las tribus hasaníes como fuerza militar para sofocar levantamientos amazigh. A cambio de este servicio, se les otorgaron tierras, un pacto que se mantuvo vigente hasta el siglo XIX. Actualmente los descendientes de aquellos guerreros aún residen en zonas cercanas a ciudades como Rabat, Marrakech y Sidi Kacem. A pesar del paso del tiempo, esta comunidad mantiene vivo un fuerte sentido de identidad y continúa reivindicando sus vínculos históricos y culturales con el Sáhara.