Rutte redobla la presión sobre Sánchez: la OTAN plantea elevar el gasto en Defensa por encima del 3%

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha intensificado su presión sobre los países miembros para que aumenten su inversión en Defensa y cumplan con el objetivo mínimo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) fijado por la Alianza. Desde Bratislava (Eslovaquia), donde compareció en rueda de prensa junto al presidente eslovaco, Peter Pellegrini, Rutte lanzó un aviso directo: quienes no atiendan su llamada podrían recibir una de "un hombre muy simpático en Washington", en clara referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El ex primer ministro de Países Bajos, que asumió el liderazgo de la OTAN en octubre de 2024, ha dejado claro que la actual meta del 2% pronto quedará obsoleta. "Cuando analizamos las brechas entre dónde estamos y dónde deberíamos estar, es evidente que el 2% no será suficiente. Será considerablemente más, creo que será considerablemente más de un 3%", afirmó, anticipando un debate crucial en la cumbre de la Alianza que se celebrará en junio en La Haya.

España, en el punto de mira

Las palabras de Rutte han aumentado la presión sobre aquellos países que aún no alcanzan el 2%, entre los que destaca España, que sigue siendo el país que menos invierte en Defensa en relación con su PIB. Según el neerlandés, su contacto con estos países es "activo e intenso" para garantizar que cumplan con sus compromisos. Pero si no responden a su insistencia, advirtió con ironía, Trump podría ser el siguiente en llamarles.



El mandatario estadounidense ha sido un férreo defensor de que Europa asuma una mayor carga financiera en la defensa del continente, amenazando incluso con reducir la presencia militar de EE.UU. en la región si los aliados no aumentan su gasto. Esto podría alterar de manera drástica el equilibrio dentro de la OTAN, poniendo en riesgo su estructura tal como se conoce hoy.

Ucrania y las garantías de seguridad

Además del aumento del gasto en Defensa, Rutte abordó otro asunto clave: el futuro de Ucrania y la necesidad de que cualquier acuerdo de paz garantice una estabilidad duradera. "No queremos un Minsk 3.0", aseguró, en referencia a los acuerdos previos que fracasaron en su intento de frenar la agresión rusa.



En este sentido, señaló que la OTAN está debatiendo activamente qué tipo de garantías de seguridad deben implementarse para evitar que Rusia vuelva a intentar apoderarse de territorio ucraniano. "Europa tiene un papel esencial que desempeñar para asegurar la paz en Ucrania", recalcó.



Uno de los puntos más delicados es la posibilidad de desplegar tropas europeas en territorio ucraniano. Según medios británicos como The Guardian y The Times, Reino Unido y Francia estarían preparando un plan para enviar hasta 30.000 soldados europeos y reforzar la seguridad aérea y marítima de Ucrania. Esta opción contaría con el visto bueno de Trump, pero enfrenta la rotunda oposición del presidente ruso, Vladímir Putin.



El número de tropas que se baraja, sin embargo, queda lejos de los más de 100.000 soldados que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado para garantizar la seguridad del país. Aún así, la posibilidad de un despliegue militar europeo, aunque limitado y lejos del frente, marcaría un punto de inflexión en la guerra y en el papel de la OTAN en el conflicto.