Rusia advierte: no tolerará el despliegue de tropas Europeas en Ucrania

La tensión entre la Rusia de Putin y Europa no para de acrecentarse. Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestase ayer en un discurso a la nación que Europa debe rearmarse ante la "amenaza rusa" y las dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad del continente, ahora Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso ha asegurado hoy que Moscú no permitirá el despliegue de un contingente europeo en Ucrania.

También Macrón mencionó la necesidad de ampliar el "paraguas" nuclear francés al resto de la Unión Europea, lo que el ministro ruso ha considerado como un anuncio amenazante. "No vamos a quedarnos con los brazos cruzados", ha mencionado en relación a esto y el posible despliegue de un contingente europeo u occidental en Ucrania en el marco de las negociaciones de paz.

"No podemos permitirlo. Un despliegue significaría una participación oficial y no hibrida de los países de la OTAN en la guerra. No puede ocurrir", ha sentenciado el jefe de la diplomacia del Kremlin, en una rueda conjunta con el ministro de Exteriores de Zimbabue, Amon Murwira, régimen con el que ha firmado documentos.

"¿Acaso Rusia puede aceptar esto? Podemos dejar esta pregunta en el aire sin responderla directamente, porque la respuesta es absolutamente obvia", ha asegurado también el portavoz del Gobierno ruso, Dmitri Peskov, que se ha reiterado en la negativa de Moscú a un posible despliegue de fuerzas europeas en el país vecino.

Peskov, ha mencionado que "si uno lee el discurso de Macron tiene la sensación de que Francia busca continuar la guerra. De hecho, Francia está ya dispuesta a usar sus armas nucleares para fines de seguridad. Esto es ya una retórica nuclear". También ha definido los últimos movimientos de Macrón como "muy, muy beligerantes contra Rusia". Con el coincidía Lavrov en rueda de prensa, que asegura que esta discusión se lleva a cabo con un propósito hostil".

EEUU

En otro orden de cosas, el Kremlin ha reiterado que está "de acuerdo" con Estados Unidos en la necesidad de "detener este conflicto y esta guerra", al tiempo que ha dicho que Moscú comparte la valoración de la situación que ha formulado en las últimas horas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha dicho que el conflicto "es una guerra indirecta entre Estados Unidos y Rusia".

No es la primera vez que ambos potencias se acercan desde que Donald Trump aterrizó por segunda vez a la Casa Blanca. Tras la reunión en Riad entre ambos dirigentes, el Kremlin aseguró que no se opone al ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero que hacerlo en la OTAN sigue siendo una línea roja. Con la su política exterior, rusos y americanos buscan dejar fuera del tablero a Europa y Ucrania, de ahí el surgimiento de la idea de crear un ejército que sea europeo. El propio Zelenski pidió la creación de las Fuerzas Armadas Europeas en la Conferencia de Seguridad en Múnich asegurando tambien que nunca aceptaría "pactos logrados detrás de nuestras espaldas sin que estemos involucrados".

Sin embargo, ante la creación de este ejército común EEUU tienen un discurso diferente, ya que cuando el vicepresidente de EEUU, JD Vance, atacó a las democracias europeas en Múnich, también advirtió que Europa debería "dar un gran paso adelante" en términos de defensa.