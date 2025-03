Rescatan a un pescador peruano que sobrevivió en altamar 95 días bebiendo su orina y agua de lluvia

Un pescador peruano fue localizado esta semana en aguas de Ecuador tras haber permanecido 95 días perdido en el mar, según informó este sábado la agencia estatal de noticias Andina.

Máximo Napa, de 61 años, salió a pescar el 7 de diciembre en una embarcación que partió de la localidad de Marcona, en la región peruana de Ica, dijo Andina. En el trayecto, las malas condiciones del clima hicieron que perdiera el rumbo y se extraviara. La familia de Napa Castro y grupos de pescadores comenzaron entonces una búsqueda en el mar, pero no fue hasta esta semana que fue encontrado por un barco pesquero de Ecuador en aguas de ese país. El hallazgo ocurrió el 11 de marzo, según contó su hija Inés Napa Torres en su página de Facebook, donde realizó varias publicaciones sobre la búsqueda de su padre. “Cada día es una angustia para toda la familia y entiendo su dolor de mi abuela porque como madre que soy la entiendo (…) Nunca pensamos pasar esta situación, no se los deseo a nadie, no perderemos las esperanzas, papá, de encontrarte”, escribió el 3 de marzo en la red social. El viernes, publicó: “Gracias, hermanos ecuatorianos, por rescatar a mi papá Gatón, Dios los bendiga”.

Napa, de acuerdo con la agencia, fue hallado “en estado crítico y deshidratado” después de haber estado 15 días sin agua potable. Luego de su rescate, el pescador dijo que logró sobrevivir bebiendo el agua de lluvia que pudo recolectar y su propia orina. En declaraciones a medios, contó también que comió insectos, aves y una tortuga, y que se mantuvo pensando en su familia para “aferrarse” a la vida.

“A mi madre, tengo a mi madre viva. Yo decía que no quería morir por mi madre. Tenía una nieta que tiene unos meses, me aferré a ella. Todos los días pensaba en mi madre”, dijo Napa entre lágrimas.

Napa recibió atención médica en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, en la región peruana de Piura, y este sábado fue dado de alta, reportó 'Ecuavisa', afiliada de 'CNN'.