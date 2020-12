Identifican en Reino Unido una nueva variante de la covid que se propaga rápidamente

El secretario de Estado para la Salud y la Asistencia en Reino Unido, Matt Hancock, ha informado este lunes a la Cámara de los Comunes de que han identificado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, que se cree que está causando una propagación más rápida al sureste de Inglaterra.

Según informa Sky News, ha habido informes de la nueva variante en 60 áreas por parte de autoridades locales, y se cree que es similar a la encontrada en otros países durante los últimos meses. Su propagación está creciendo más rápido que la variante existente, con más de 1.000 casos encontrados, "predominantemente en el sur de Inglaterra", ha señalado Hancock durante su intervención esta tarde.

Al parece, la nueva variante se identificó oficialmente por primera vez en Kent la semana pasada, y los ministros informaron sobre ella el viernes. Hancock ha explicado a los parlamentarios que actualmente "no hay nada que sugiera" que es más probable que esta variante cause síntomas graves, y agregó que es muy poco probable que no responda a una vacuna.

Notificación a la OMS

El gobierno ya ha notificado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) su descubrimiento, mientras que sus científicos en Porton Down están realizando pruebas sobre la nueva variante, según ha informado.

Esta información se da a conocer después de que el secretario de Salud anunciará que Londres, partes de Essex y Hertfordshire entrarán en las restricciones de Nivel 3 más estrictas a la medianoche del miércoles. Este miércoles se debía tomar una decisión sobre si la capital y partes del sudeste deberían subir de nivel, pero Hancock ha señalado que "el aumento de los casos hacía necesario adelantar los cambios".