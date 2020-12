El Reino Unido y la UE interrumpen las negociaciones sobre el Brexit

Reino Unido y la Unión Europea han decidido pausar las negociaciones por el Brexit debido a "divergencias significativas". Así lo ha confirmado el jefe de las negociaciones por parte de Bruselas, Michel Barnier, con un tuit en el que admite que han acordado "hacer una pausa en las conversaciones" para informar a sus superiores "sobre el estado de las negociaciones".

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.