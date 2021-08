El diario 'The Times' ha revelado este miércoles que el Reino Unido no colocará a España en su lista roja de países con alto riesgo de coronavirus, por la caída de los casos y la preocupación por la falta de habitaciones de hotel suficientes para mantener en cuarentena a los turistas británicos que den positivo, según ha recogido EFE.

El Ejecutivo tiene previsto actualizar este jueves su lista sobre viajes internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo, en virtud del riesgo de covid.

España está en ámbar, riesgo intermedio, pero en las últimas semanas se especuló en el Reino Unido con la posibilidad de que pasase a rojo por el fuerte aumento de los contagios y la posible propagación de la variante beta, identificada por primera vez en Sudáfrica y aparentemente más resistente a las vacunas. Sin embargo, la variante beta supone actualmente solo el 0,5% de los casos de covid en España, dice el diario británico.

Los ciudadanos que entren en territorio británico procedentes de un país catalogado en rojo están obligados a hacer una cuarentena de 10 días en un hotel asignado por el Gobierno, además de hacerse cargo del gasto del alojamiento y la comida.

Según pudo saber 'The Times', el Ejecutivo comunicará mañana que España permanecerá en ámbar, lo que permitirá a los que tienen la pauta completa de vacunación evitar la cuarentena al regresar a Inglaterra, pero sí deberán hacerla los que no están inmunizados. Además, todos los pasajeros, los vacunados y los que no, deben someterse a un test de covid al segundo día de entrar en el Reino Unido, en tanto que los no inmunizados están obligados a hacerse un test adicional al octavo día.

Al parecer, los funcionarios querían situar a España en una nueva categoría, lista ámbar de vigilancia, que advertiría a los viajeros de que el país podía pasar a rojo en cualquier momento. Sin embargo, el primer ministro, Boris Johnson, decidió abandonar ese plan porque supondría un grave trastorno en plenas vacaciones estivales ya que miles de turistas ingleses están actualmente de vacaciones en España, su destino más popular.

Resto de países

Respecto a Francia, situada en ámbar plus, que obliga a la cuarentena para los vacunados o no vacunados al regresar al país, las autoridades esperan mañana eliminar esta categoría.

También se espera que varios países entren mañana en verde, lo que permitirá a todos los viajeros evitar la cuarentena al regresar. En esta lista verde se prevé que estén incluidos Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Polonia.