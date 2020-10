Reino Unido decreta un nuevo confinamiento domiciliario tras superar el millón de casos de covid

Reino Unido ha decido decretar un confinamiento total por el incremento de casos de coronavirus. Tras superar el millón de contagios, con 21.915 en las últimas 24 horas, el primer ministro británico Boris Johson ha decidido poner al país en cuarentena, ordenando el cierre de todos los negocios no esenciales, si bien se mantendrá la actividad educativa.

Las escuelas y universidades británicas seguirán abiertas, a diferencia del confinamiento que tuvo lugar la pasada primavera. Los ciudadanos también podrán salir a la calle para trabajar -si no es posible el teletrabajo-, para hacer ejercicio al aire libre, por razones médicas, para comprar comida y productos esenciales y para cuidar a otras personas.

El cierre afectará a todo aquel servicio que no sea considerado esencial, como el sector de la hostelería. Se permitirá que los establecimientos de comida para llevar permanezcan abiertos, no así los pubs, bares y restaurantes, que tendrán que cerrar. No obstante, el Parlamento británico debatirá y votará estas medidas el próximo jueves.

"Ahora es el momento de actuar porque no hay alternativa", ha aseverado Johson: "Intentaremos aliviar las restricciones, volviendo al sistema de desescalada a nivel local y regional de acuerdo con los últimos datos". En cualquier caso, el primer ministro británico vaticina una Navidad "quizás muy diferente": "Creo que al tomar medidas enérgicas ahora podremos permitir que las familias de todo el país estén juntas".“Esta es una lucha constante y un equilibrio que cualquier gobierno tiene que buscar entre las vidas y los medios de subsistencia, y las vidas deben ser lo primero, pero debemos ser conscientes de las cicatrices, el impacto económico a largo plazo de las medidas”, ha advertido Boris Johnson, cuyas declaraciones han sido recogidas por la BBC.

El confinamiento en Reino Unido durará hasta el 2 de diciembre

Este nuevo confinamiento total en Reino Unido entrará en vigor el próximo jueves y terminará el próximo 2 de diciembre, según ha confirmado el primer ministro durante la comparecencia que ha ofrecido este sábado, en la que se ha mostrado "optimista" con respecto a las previsiones de la próxima primavera": "Será mejor".

El Gobierno británico implementará un programa de detección de casos de coronavirus con test rápidos

Ante el imparable incremento del número de contagios, Johnson plantea un programa de detección masiva de casos de coronavirus con test rápidos. Para implementar dicho programa, ha dicho el primer ministro, contará con la ayuda de militares.

El balance del Ministerio de Sanidad eleva el total de casos en Reino Unido a 1.011.660 afectados y los fallecidos a 46.555. Un total de 10.918 personas están hospitalizadas, de las cuales 978 necesitan de un respirador.

(Habrá ampliación)

Noticia de última hora en elaboración. Puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com, a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible toda la información en nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.

Sigue las últimas noticias de Vozpópuli. Somos un medio digital independiente y liberal. Trabajamos para publicar información política, económica y social en España, con rigurosidad y libertad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin fanatismos, con los datos y el análisis en torno a políticos, banca y empresas. Nuestro ideario tiene tres líneas rojas innegociables: ser libres, ser fiables y ser honestos.