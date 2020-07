China amenaza a Reino Unido tras anunciar que suspenderá el tratado de extradición

"Reino Unido está profundamente preocupado por la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong". Así ha anunciado al ministro de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, que el país suspende el tratado de extradición en vigor con el territorio de manera "inmediata e indefinida".

El titular de Asuntos Exteriores ha asegurado en el Parlamento británico que suspender el tratado, así como la ampliación del embargo de armas actualmente en vigor para la China continental, es "necesario y proporcional".

Raab ha afirmado que el pasado 1 de julio, anunció que estaban desarrollando medidas de inmigración para los británicos en el extranjero. "Hoy aplicamos dos medidas que van más allá, que son necesarias y proporcionales como respuesta a esta nueva Ley de Seguridad Nacional", ha dicho.

Según el ministro inglés, la postura de China se debe "evaluar cuidadosamente" pero, en primer lugar, Reino Unido amplía el embargo de armas actualmente en vigor que aplica desde el año 1989.

"Para ser claro, la extensión de este embargo significa que no habrá exportaciones de Reino Unido a Hong Kong de armas potencialmente letales, sus componentes o munición", ha explicado.

✅ - Extending the arms embargo that applies to China to Hong Kong.✅ - Suspending our extradition treaty with Hong Kong indefinitely2/2 pic.twitter.com/ruX44kDW2n