El primer día de una nueva era: el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea

El Brexit ya está aquí. 47 años después de entrar en el bloque europeo, el Reino Unido ha formalizado definitivamente la ruptura para iniciar un nuevo camino en solitario sin la Unión Europea, con la que todavía tendrá que negociar una nueva relación durante el periodo de transición que desembocará en la separación total el próximo 31 de diciembre. De esta forma, los británicos han puesto puesto punto y final a tres años y medio de disputas internas entre ciudadanos y partidos sobre la conveniencia o no de salir de la comunidad europea.

Cientos de personas se han congregado alrededor de la residencia oficial de Downing Street y han recibido bandera en mano la separación y al ritmo de la canción The Final Countdown (El final de la cuenta atrás) mientras se proyectaba en la fachada del edificio el tiempo que quedaba para salir de la Unión Europea. Paradójicamente, llegado el esperado momento no ha sonado la campana del Big Ben, ya que el mítico edificio se encuentra en obras.

El 23 de junio de 2016, Reino Unido decidió por mayoría, referéndum mediante, salir de la UE después de una intensa campaña a favor del Brexit por parte del ahora primer ministro, Boris Johnson. Casi cuatro años y tres votaciones parlamentarias en la Cámara de los Comunes fallidas después de que los británicos decidieran desligar su futuro del resto de la Unión Europea (UE), los británicos han dado el paso definitivo para, por fin, desligarse de la comunidad europea.

"Para mucha gente este es un asombroso momento de esperanza, un momento que pensaban que nunca llegaría. Hay muchos, por supuesto, que tienen una sensación de ansiedad y pérdida", ha asegurado Boris Johnson, primer ministro británico, en un discurso pregrabado que se emitió una hora antes de materializarse el Brexit. "A pesar de todas sus fortalezas y admirables cualidades, la Unión Europea ha evolucionado en los últimos 50 años en una dirección que ya no encaja con este país. Lo más importante que hay que decir esta noche es que esto no es un final, sino un principio. Este es el momento en el que amanece y se levanta el telón de un nuevo acto de nuestra gran obra nacional", ha recalcado.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/zZBsrf4BLe