Los reguladores de Reino Unido aprueban la vacuna de Oxford y AstraZeneca

Reino Unido será el primer país en administrar la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra la covid-19. Los reguladores del país británico han aprobado este miércoles para su uso la vacuna, tal y como ha informado el ministerio de Sanidad del país, el primer ministro y la compañía farmacéutica.

La Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA, por sus siglas en inglés) ha dado el visto bueno a este proyecto, convirtiendo así al país dirigido por Boris Johnson en el primero que administrará estas dos vacunas, siendo la de AstraZeneca y Oxford el segundo que entra en el programa de inmunización contra el coronavirus.

En Reino Unido inició su programa de vacunación a su población el pasado día 8 de diciembre, mientras que la Unión Europea acordó que todos los estados miembros iniciarían ese programa el día 27 de este mes. Desde principios de mes, por lo tanto, el país está vacunando con la de Pfizer y BioNTech y en unas semanas comenzará con la nueva.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad señala que el Gobierno británico aceptó la recomendación de los reguladores de utilizar esta vacuna después de realizar "unos ensayos clínicos rigurosos", así como "un análisis de los datos por parte de expertos de la MHRA".

Los reguladores, añadió la cartera, defienden que la vacuna "cumple con estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad".

El primer ministro, Boris Johnson, ha compartido una imagen en las redes sociales con una dosis de la vacuna asegurando que "es una noticia realmente fantástica", además de "un triunfo para la ciencia británica", que la vacuna haya sido aprobada para su uso.

"Ahora procederemos a vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible", ha concluido en su mensaje.

It is truly fantastic news - and a triumph for British science - that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use. We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT