Los refugiados de Ucrania rechazan el final de la guerra si se pacta una paz "injusta"

La ucraniana Lesya Kuznyuk llevaba unos meses trabajando en Mallorca cuando el 24 de febrero de 2022, cuatro días antes de regresar a su ciudad natal, Rusia invadió su país. Se quedó en la isla y decidió ayudar a otros refugiados que, como ella, ansían el fin de la guerra pero temen una paz humillante tras decenas de miles de vidas sacrificadas.

En estos tres años de guerra ha colaborado como intérprete de ucranianos desplazados atendidos por la Cruz Roja y ha organizado actividades culturales en la isla para sus compatriotas, cuenta esta especialista en Relaciones Internacionales Ante el desconcierto creado por la retirada del respaldo a Ucrania por parte de EE.UU. y la posición incierta de Europa, reprocha que, después de la dura resistencia mostrada por los ucranianos, "parece que quieren forzar una paz que no es justa".

“¿Hay que esperar que dos locos resuelvan qué va a suceder con Ucrania?”, se pregunta sobre la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de negociar el final de este conflicto directamente con el líder ruso, Vladimir Putin, sin contar con Ucrania ni con Europa Nadie quiere que continúe la guerra, afirma Kuznyuk, pero cunde el miedo generalizado a una paz frágil y a que el conflicto se reanude con una Ucrania más débil por la falta de recursos para protegerse de nuevo. "Trump ya ha decidido sin Ucrania y sin Europa. Lo que él va a hacer no depende de Ucrania", sostiene esta mujer, que opina que su país perdió la guerra contra Rusia el pasado 20 de enero, cuando el mandatario estadounidense tomó posesión de nuevo en la Casa Blanca.

"Si no quieren escuchar a Zelenski, significa que no quieren escuchar al pueblo ucraniano, y eso da mucha pena porque los que estaban allí, al frente, no son presidentes y políticos, es gente normal que luchaba y ahora no se escucha su opinión", sentencia.

"El mundo necesita que esta guerra termine"

Artemi Diakevych, un joven ucraniano desplazado a Mallorca, no olvida el miedo que sintió la mañana de aquel 24 de febrero de 2022, cuando la ciudad de Kiev se despertó con las primeras bombas de un fatídico conflicto que aún dura. Evitó ser reclutado como soldado gracias a un permiso por sus problemas cardíacos con el que logró salir de su país. "De diez personas que van a la guerra, solo vuelven una o dos. Dirán que soy una persona mala por dejar a su país, pero quiero vivir, tener una familia, trabajar, viajar y ver cosas buenas", relata este graduado en Relaciones Internacionales, que destaca su buena acogida en España, donde ha rehecho su vida.

Sobre un posible acuerdo de paz que beneficie a Rusia, insiste en que no sería justo para Ucrania. "Muchos soldados muertos han puesto por delante su vida para salvar al país. No es justo, pero el mundo necesita que esta guerra termine”, opina. Hace tres años, la abogada Tetiana Symonenko también dejó atrás su vida en Ucrania para refugiarse en Mallorca con su hija de 14 años, algo que fue posible, como comenta, gracias al apoyo de la Cruz Roja. Ahora vive con preocupación el futuro de su país y se muestra esperanzada con el final de la guerra, un conflicto que desea que termine de la mejor manera posible.

Reconoce que echa de menos su vida en Ucrania, donde trabajaba en un bufete de abogados y vivía cómodamente en una casa. "La guerra es malísima", apunta esta mujer, que también advierte sobre las consecuencias psicológicas y los traumas por las muertes en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Lesya, Artemi y Tetiana son tres de las 231.000 personas ucranianas desplazadas por la invasión de Rusia que están amparadas en régimen de protección temporal en España, una figura que el año pasado se otorgó a 36.734 refugiados