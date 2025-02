Referéndum en Suiza para decidir si subordina su economía a la sostenibilidad del planeta

Los ciudadanos suizos están llamados a votar este domingo en un referéndum con una ambiciosa propuesta y pionera en el mundo desarrollado: limitar el crecimiento de la economía para que éste no consuma más recursos de los que el planeta puede regenerar de forma natural. El referéndum, uno de los muchos que el país con mayor democracia directa en el mundo convoca tres o cuatro veces al año, parte de una iniciativa de la sección juvenil de Los Verdes, quinta fuerza parlamentaria del país, y supondría cambiar la Constitución Federal del país, que fue enmendada por última vez hace veinticinco años.



La enmienda añadiría a la Carta Magna helvética, entre otras cosas, que "las actividades económicas no pueden utilizar recursos y emitir contaminantes por encima de las bases naturales en las que la vida pueda conservarse". También exigiría que en el plazo de 10 años el impacto medioambiental del consumo en Suiza "no supere los límites planetarios" proporcionales a la población nacional en materias como consumo de agua, utilización del suelo o actividades que influyen en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.



A efectos prácticos, la iniciativa sugiere que este cambio constitucional obligue a Suiza a reducir un 90% el impacto medioambiental de sus emisiones de gases de efecto invernadero, o un 75% el producido en la biodiversidad, según se desprende de estudios de la Oficina Federal del Medio Ambiente.



El Gobierno suizo ha recomendado votar en contra de la iniciativa, subrayando que de seguir adelante conllevaría prohibiciones y limitaciones que "reducirían fuertemente el consumo, debilitarían la economía y provocarían un encarecimiento de numerosos productos y servicios". El Parlamento nacional también se ha mostrado mayoritariamente en contra, por 133 votos en la Cámara Baja frente a 61 a favor y una abstención. Las autoridades también advierten, en el mismo boletín informativo enviado a los votantes antes de la consulta, que la adopción de la iniciativa podría afectar a las relaciones comerciales de Suiza con otros socios y sus obligaciones para con la Organización Mundial del Comercio (OMC) al introducir "reglamentaciones radicales".



Los defensores de la iniciativa subrayan que ésta "busca mejorar el bienestar y la salud de los seres humanos", y sugieren que de salir adelante se ponga en práctica con medidas "socialmente aceptables".



Estudios medioambientales indican que si la población mundial tuviera el mismo estilo de vida que el ciudadano suizo medio, el "límite ecológico anual" del planeta en un año se agotaría los primeros cuatro meses: a partir de entonces, se estaría consumiendo más de lo que la Tierra puede regenerar.