Récord Guinness para una rata gigante por detectar más de 120 minas antipersona en Camboya

Una rata gigante africana llamada Ronin ha logrado el récord Guinness por ser la que más minas antipersona ha detectado en Camboya, ha informado este lunes a EFE la organización no gubernamental APOPO, que emplea a un centenar de roedores para esta tarea en este país del Sudeste Asiático.



"El notable logro de Ronin, al detectar más de 124 minas terrestres y otros 15 explosivos sin detonar, es un testimonio del increíble potencial de nuestros 'HeroRATs' y la labor que realizan para salvar vidas", ha expresado la organización, que asegura haber removido en varios países cerca de 170.000 minas desde su fundación en 1997. La organización ha dicho que este logro además de destacar "las habilidades de estos humildes animales, a menudo vistos de forma negativa", también "enfatiza el papel crucial de la innovación en el desminado humanitario".



Con su trabajo desde 2021 en la provincia de Preah Vihear (norte), Ronin ha superado el legado de Magawa, que falleció en 2022 ya jubilada y tras haber identificado 71 minas terrestres y 38 objetos sin explotar durante sus cinco años de servicio. "El trabajo de Ronin está lejos de terminar, podría tener dos años o más de trabajo de detección por delante, continuando con su récord", ha subrayado la organización, con sede en Bélgica.



Las ratas son adiestradas para detectar los componentes químicos de los explosivos e ignorar los trozos de metal abandonados para encontrar los artefactos sin explotar mucho más rápido y aunque son roedores grandes su peso no es suficiente para detonar las minas.



Camboya es una de las naciones más afectadas por las minas terrestres en el mundo después de Birmania y Afganistán, y se cree que se colocaron hasta seis millones durante los conflictos armados que asolaron el país entre 1975 y 1998, de las que cientos de miles aún no han sido localizadas.



Según estimaciones de organizaciones internacionales, las minas antipersona han causado decenas de miles de víctimas en el país, que tiene el mayor número de amputados por ellas per cápita del mundo: más de 40.000 personas para una población de 17 millones de habitantes.