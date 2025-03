¿Qué quiere decir Macron cuando habla de "extender la protección nuclear de Francia a toda la UE"?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó ayer ampliar el "paraguas" nuclear francés al resto de la Unión Europea. Lo anunció en un discurso a la nación en la que animaba a abrir este debate, y en general, el de la importancia de aumentar el gasto en defensa ante la "amenaza" de Moscú.

Ha mencionado que, ante el giro de la política estadounidense con el conflicto de Ucrania el Viejo Continente debe prepararse por si EEUU no sigue apoyando a Europa, aunque ha remarcado que él cree que Washington seguirá apoyando las pretensiones europeas y ucranianas.

"¿Quién puede creer que Rusia se conformará con Ucrania?". "No podemos creer la palabra de Rusia. Ucrania tiene derecho a la paz y la seguridad", señaló el presidente en las televisiones de todos los franceses.

En este contexto, Macrón planteo extender la protección Nuclear al resto de Europa. Ofreciendo su capacidad nuclear como parte de un sistema de seguridad colectivo para todos los países de la Unión Europea.

Es decir, Macrón considera que, ante la tensión internacional y una geopolítica que se desboca, esta medida podría aumentar la seguridad y hacer sentir más "tranquilos" a sus aliados.

Lo que queda claro, es que Macrón quiere una UE más independiente y que pueda defenderse sola. Aún así, remarca que extender la disuasión nuclear no significa por completo perder control de las armas. Es decir, podría ofrecer protección con su arsenal nuclear contra la Rusia de Putin, pero sin que los países aliados, como España o Alemania, tengan acceso a las armas o control sobre las mismas. Por lo que Francia mantendría la posesión de sus armas, pero estas protegerían al viejo continente y "disuadiarian" al resto del mundo de posibles ataques.

Esta posible "unión nuclear europea" se contrapone con la política que siguen la mayoría de países de la UE, entre ellos España, que es de no proliferación de este tipo de armas tan destructivas. España ha participado desde hace décadas Tratado de No Proliferación Nuclear, pero necesariamente la idea de Macrón no tiene que ir en contra de este tratado de 1970. Siempre y cuando no se transfieran estas armas al resto de países de la UE, Francia no estaría incumpliendo el Tratado ya que es parte de una "estrategia de defensa" y sería visto por occidente como una medida de seguridad, ante Rusia principalmente, que no ve este anuncio con buenos ojos.

Lavrov responde

Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, aseguró hoy que la retórica nuclear del presidente Macrón, "es amenazante". Lo ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con Amon Murwira, el Ministro de Asuntos Exteriores de Zimbabue, una 'democracia' africana que alberga una gran represión política y a la que se ha acusado de fraude electoral y control de los medios de comunicación en multitud de ocasiones.

"Por supuesto que esto es una amenaza para Rusia. Macron dice que es necesario emplear las armas nucleares y prepararse para su uso contra nosotros. Lógicamente es una amenaza", ha insistido Lavrov.