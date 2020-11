Elecciones en EEUU 2020: los estados clave que determinarán si gana Biden o Trump

La carrera para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos se está haciendo larga. Lejos de haber obtenido un resultado rápido y claro, que habría sido mucho más sencillo, el recuento se ha convertido en el más ajustado de las últimas décadas.

Durante la madrugada de este jueves el conteo de votos prosigue y estados clave permanecen en disputa en una espera marcada por las llamadas a "contar el último voto" por parte del candidato demócrata, Joe Biden, que se aproxima a la victoria, y las demandas de Donald Trump para detener el recuento en tres estados.

Quedan aún cinco estados decisivos por hacer públicos sus resultados, en concreto los territorios de Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada y Pensilvania.

En concreto, el Partido Demócrata lidera el escrutinio en Nevada y en Arizona, mientras que el aún presidente estadounidense toma la ventaja en los otros tres.

Sin embargo, no hay nada dicho, ya continúa el recuento de los votos por correo -el voto anticipado-, contra el que se ha manifestado Trump, que está provocando que Biden adelante poco a poco al republicano en estados que el magnate consideraba ya ganados.

Concretamente, en estos territorios se dan dos escenarios, según se ha ido conociendo las semanas previas, el voto anticipado ha sido más utilizado por demócratas. Biden pidió que se empleara este sistema porque, además, era preferible evitar las largas colas en los colegios electorales el martes 3 de noviembre.

En ese sentido, Trump abogó por depositar el voto en las urnas el mismo 3-N, pidiendo a los votantes que así lo hicieran. Uno de los motivos por los que el magnate exige no tener en cuenta votos que no se hayan emitido la pasada jornada electoral y que cese ya el recuento.

En el caso de Trump, pese a que todo apuntaba este martes a que Biden se haría con Arizona -con apenas diferencia-, lo cierto es que el republicano está acortando esa ventaja, según el medio afín al presidente, 'Fox News'.

El último dato de escrutinio, el candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos tiene un total de 253 votos electorales de los 270 necesarios, mientras que el republicano cuenta con 214.

En los territorios pendientes se reparten un total de 68 votos pero si el demócrata ganase en Pensilvania, sería suficiente para lograr la mayoría simple necesaria -mitad más uno de los 538 votos electorales totales- y ganaría las elecciones presidenciales de 2020 con 273 respaldos.

En el caso de Trump, para que el republicano lograse ser reelegido y ser el inquilino de la Casa Blanca durante otros cuatro años, debería hacerse con al menos cuatro de los cinco estados pendientes de recuento.

En concreto, en Pensilvania se disputan 20 votos; en Arizona, 11; en Carolina del Norte, 15; en Georgia; y en Nevada, 6.

Sin embargo, lejos de ser unos comicios tranquilos, la jornada electoral ha estado marcada por abruptas manifestaciones por parte del aún presidente, con dudas y desconfianza en el sistema electoral y con amenazas de recurrir ante el Tribunal Supremo los resultados.

Pasadas las dos de la madrugada, cuando aún quedaban numerosos estados por conocer y cuando Biden sobrepasaba a Trump en votos, el republicano se autoproclamó vencedor de las elecciones, tachando el sistema de "fraude" y "vergüenza".

Pidió que no se tuviesen en cuenta los votos desde ese momento y que no se admitiesen los votos anticipados aunque, como ha dictaminado el sistema, se aceptarán siempre que lleven matasellos del día electoral.

De hecho, después de proclamar su victoria, el magnate ha dedicado sus intervenciones vía Twitter a señalar "fraude", acusando a los demócratas de hacer desaparecer "mágicamente" su ventaja.

How come every time they count Mail-In ballot dumps they are so devastating in their percentage and power of destruction?