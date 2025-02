Quién es Keith Kellogg, el enviado especial de Trump a Kiev para terminar con la guerra de Ucrania

La comunidad internacional, y en especial el continente europeo, se tensiona y se muestra preocupada ante los últimos movimientos de Estados Unidos. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha llegado cargada de cambios, como la imposición de aranceles que amenazan con alterar el orden del comercio global, así como de la salida del país estadounidense de la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora, otra cuestión preocupa especialmente a numerosos países del mundo: las conversaciones entabladas entre Trump y Vladímir Putin, presidente de Rusia.

El pasado martes 18 de febrero, delegaciones de Estados Unidos y Rusia mantenían en Riad -capital de Arabia Saudí- una reunión destinada a abordar sus relaciones y, además, a comprobar el estado de la contienda con Ucrania y la posibilidad de llegar a un acuerdo y terminar con la contienda. El conflicto bélico comenzaba el pasado año 2022, concretamente el día 24 de febrero. Ahora, cerca de cumplirse tres años desde que las amenazas rusas pasaron a convertirse en una “operación militar especial”, el presidente Donald Trump envía a Keith Kellogg a la capital ucraniana para continuar trabajando por alcanzar la paz entre ambos países.

Keith Kellogg, enviado especial en Kiev

Después de tres años, la Guerra de Ucrania ya se ha cobrado la vida de 280.000 combatientes, y otros 800.000 han resultado heridos. Así lo afirman fuertes confidenciales citadas por el Wall Street Journal, y en este contexto, Keith Kellogg se convierte en una figura esencial tras la entrada de Donald Trump al Despacho Oval. Como es habitual, el presidente utilizó su perfil en Truth Social para nombrarle enviado especial para Rusia y Ucrania. “¡Estuvo conmigo desde el principio! Juntos lograremos la paz a través de la fuerza y haremos que Estados Unidos y el mundo vuelvan a estar seguros", escribió el presidente electo en su publicación.

Así, Keith Kellogg es un reconocido exgeneral crítico con la asistencia militar a Ucrania -al contrario que Joe Biden, que sí dió ‘luz verde’ a Kiev para el uso de misiles tácticos ATACMS-, al igual que Trump. El presidente mostró rechazo desde un inicio a enviar asistencia militar al Gobierno ucraniano, y pone toda su confianza en el general de tres estrellas del Ejército Kellogg. Según el America First Policy Institute, “está altamente condecorado y retirado, y cuenta con una amplia experiencia en el Ejército y los negocios internacionales".

Pero, además de su extensa formación y carrera profesional, es importante destacar el rasgo y propuesta más importante de Kellogg: una propuesta completa para poner fin al conflicto. Esta fue diseñada en su participación en el America First Policy Institute, aunque es posible que no consiguiera convencer a Occidente, y en particular a Kiev. Posteriormente, y junto a Fred Fleitz -exvicepresidente del Centro para la Seguridad Estadounidense de este mismo instituto- Keith Kellogg culpa a las "políticas incompetentes" de la Administración Biden frente al conflicto que, para los autores, se trataba de una "crisis evitable".

Finalmente, explica el por qué de haber llegado a un “punto muerto” en el conflicto: la asistencia militar incondicional de Estados Unidos hacia Ucrania. "Las repetidas declaraciones de Biden de que estaba dispuesto a enviar armas a Ucrania 'todo el tiempo que haga falta', sin ofrecer una estrategia para que Ucrania gane la guerra ni un plan para poner fin al conflicto, personificaron la verdadera intención de su política de utilizar el conflicto como una 'proxy war' de Estados Unidos contra Rusia", ha determinado el diplomático y teniente general.