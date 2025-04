Los aranceles que entran en vigor entre mofas de Donald Trump

Ya están en vigor. Algunos de los gravámenes adicionales de los llamados "aranceles recíprocos" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 2 de abril ya están vigentes. Entre los aranceles que entran en vigor este miércoles figuran el adicional a China de otro 50% -que supone que las importaciones del país asiático sumarán un 104% total-, un 20% para la Unión Europea y hasta un 50% adicional para unos 60 países.

Trump catalogó el pasado 2 de abril como el "día de la liberación", en el que el resto de territorios del mundo iba a dejar de "aprovecharse" de la primera potencia mundial como, según el republicano, han hecho durante las últimas décadas. Así, no escatimó en cifras ni países y anunció la imposición de un arancel generalizado del 10% para todos los países con los que tiene relaciones comerciales. Este ya se activó el pasado sábado, 5 de abril.

El anuncio de Trump desgranaba su supuesto plan para reactivar la industria y manufactura estadounidense, un plan que iría por fases, con la entrada en vigor paulatina de los aranceles dependiendo de cada territorio. De nuevo, el magnate impactó con un anuncio, pero dejó margen de días para instar a los países afectados a negociar y conseguir concesiones a cambio de retirarlos o aplazarlos, como ya ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión, parece no haber logrado beneficios antes de la entrada en vigor.

Qué aranceles entran en vigor este miércoles, 9 de abril

De esta manera, esta jornada, el globo ha despertado con la entrada den vigor de la tasa adicional para aquellos socios comerciales que tienen destacados volúmenes de superávit comercial e importaciones con EEUU. Desde este miércoles, los aranceles impuestos a la Unión Europea pasarán del 10% al 20%. En el caso de Lesotho y Laos, que son los que mayor gravamen han recibido, serán de alrededor del 50%.

Las economías más afectadas desde esta jornada se sitúan en el continente asiático, y dependen en gran medida de sus exportaciones, como son el caso de Vietnam, con un arancel del 46%; Taiwán, con un 32%; India, con el 27%; Corea del Sur, con el 25%; y Japón, con un gravamen del 24%.

"Por favor, haré lo que sea, señor (...) Me están besando el culo", se burla Donald Trump

Según la Administración estadounidense, 70 territorios han iniciado negociaciones para conseguir una reducción de los aranceles, algo de lo que Trump se ha burlado. Durante una gala del Comité Nacional de Congresistas Republicanos celebrada la pasada noche, el inquilino de la Casa Blanca se jactó de que estos países, según afirmó, le "están llamando" sin pasar. "Me están besando el culo. Se mueren por llegar a un acuerdo", llegó a decir el republicano, que añadió que le etán rogando: "Por favor, por favor, señor, llegue a un acuerdo. Haré lo que sea, señor", se burlaba delante de los asistentes.

No ocurre, no obstante, con su principal enemigo y quien más quebraderos de cabeza parece estar dándole, China, que no solo no intenta negociar, si no que contraataca.

En el caso del gigante asiático, enfrenta un gravamen del 104% debido a que, el 2 de abril anunció que le impondría un arancel del 34%. Pekín respondió con uno idéntico y, entonces, Washington sumó otro 50%. Estos porcentajes, sumados al 10% anunciado en febrero y otro 10% en marzo, sitúan los gravámenes en el 104%. Este lunes entra en vigor el 84% que aún no se había impuesto.