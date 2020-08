Las protestas raciales regresan a Oakland (EEUU) con disturbios y cargas policiales

La nueva oleada de protestas raciales en EEUU llegó la madrugada del jueves a Oakland, la ciudad con mayor presencia de afroamericanos del área de la Bahía de San Francisco, donde se produjeron disturbios, fuegos y cargas policiales por primera vez desde julio.

Centenares de manifestantes se concentraron a las 20.00 horas del miércoles (3.00 GMT) en las cercanías de la principal comisaría de Policía de la ciudad, que apareció completamente blindada, y desde allí marcharon por las calles de la urbe dejando a su paso cristaleras rotas, barricadas y multitud de pequeños fuegos.

Usando tácticas de guerrilla urbana, los manifestantes avanzaron a gran velocidad y fueron cambiando su destino según la presencia policial, aunque finalmente en torno a las 22.00 horas (5.00 GMT), la Policía ordenó por megafonía que se disolviesen y procedió a cargar.

La ciudad, que tiene casi un cuarto de población negra y es una de las más empobrecidas de la zona -especialmente cuando se compara con sus vecinas San Francisco y San José- ya fue hace unos meses escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y Policía a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd.

En esa oleada de protestas, el centro histórico de Oakland se convirtió noche tras noche en un campo de batalla, se llenó de fuegos y humo y se saquearon tiendas y restaurantes, una escena que no se había dado desde julio, pero que esta madrugada se volvió a repetir.

600-700 people took part in violent & destructive protests Wed. night. numerous fires set, dozens of windows broken, multiple businesses vandalized. Protesters threw objects at officers, thankfully no officers were injured. Several people arrested. pic.twitter.com/5tBIQ1FsQO

Tras la experiencia de entonces, y ante la previsión de que esta noche podía suceder lo mismo, varios comerciantesde la zona se encontraban con las luces encendidas y en sus establecimientos, con el ánimo de disuadir a los manifestantes.

La táctica funcionó en líneas generales, y la violencia se concentró contra aquellos establecimientos que estaban cerrados o con las luces apagadas y, muy especialmente, contra las grandes cadenas y bancos, como el supermercado Whole Foods y la entidad financiera TD Bank.

Como es habitual en estas protestas, los manifestantes entonaron los cánticos de "Las vidas negras importan" y "Desmantelen la Policía", aunque esta noche también se escucharon muchos gritos a favor de "quemarlo todo" y de "destruir el sistema".

La Policía local alertó de los disturbios en Twitter y avisó a los manifestantes de que en el grupo se hallaban varios "agitadores".

Agitators within the crowd attempted to set fire to a business on 8th and Broadway. Quick response by OPD Officers and @OaklandFireCA prevented further damage. pic.twitter.com/N3q52iJZyW