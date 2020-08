Biden acusa a Trump de "avivar el odio": "Quiere un país que acepta los asesinatos"

El candidato del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos,Joe Biden, ha condenado la "violencia, ya sea de izquierda o de derecha" en el país y ha "retado" a Donald Trump a hacer lo mismo, al que acusa de "avivar las llamas del odio" con fines electoralistas.

Biden ha lanzado un mensaje condenando las muertes y la violencia en las calles del país norteamericano. En esta ocasión a raíz de la muerte este domingo de un simpatizante de la ultraderecha, que fue asesinado con un disparo en el pecho en la ciudad de Portland (Oregón) durante un choque entre antirracistas y seguidores del líder republicano.

Las últimas semanas las protestas y manifestaciones impulsadas por el movimiento 'Black Lives Matter' están copando las calles del país y Portland se ha convertido en uno de los grandes focos de las protestas contra la brutalidad policial.

La muerte de George Floyd tras pasarse casi nueve minutos con su cuello aprisionado por la rodilla del agente de Policía Derek Chauvin el 25 de mayo desató disturbios en las principales ciudades de Estados Unidos, en un movimiento que ha ido creciendo y se ha expandido en todo el mundo en contra del racismo.

Tras registrarse varias muertes durante las protestas, el contrincante de Trump en las presidenciales del 3 de noviembre ha señalado que condena "la violencia de todo tipo por parte de cualquiera, ya sea de izquierda o de derecha". Además, ha tildado de "inaceptables" los episodios que se han vivido en las calles de Portlandeste fin de semana.

"Desafío a Donald Trump a que haga lo mismo. No importa si encuentra aborrecibles las opiniones políticas de sus oponentes, cualquier pérdida de vidas es una tragedia", ha indicado Biden. "Disparar en las calles es inaceptable", ha dicho.

The deadly violence we saw overnight in Portland is unacceptable. Shooting in the streets of a great American city is unacceptable.I condemn violence of every kind by anyone, whether on the left or the right. And I challenge Donald Trump to do the same. https://t.co/JRuI7ya2Wv — Joe Biden (@JoeBiden) August 30, 2020

Asimismo, el demócrata ha acusado al presidente de "avivar las llamas del odio" en el país y de emplear "la política del miedo para azuzar a sus partidarios". Según Biden, puede pensar que la "guerra" en las calles "es buena para su reelección". "Las tensiones son más fuertes, las divisiones son más profundas", ha continuado en un comunicado.

"Un país que promete venganza"

Por otro lado, Biden ha acusado a Trump de "fomentar de manera imprudente la violencia". "Puede creer que tuitear sobre la ley y el orden le hace fuerte", pero demuestra lo débil que es", ha dicho.

Trump ha calificado en las últimas horas al al alcalde demócrata de Portland, Ted Wheeler, de "loco de izquierda" y "estúpido", al que ha acusado de "no hacer nada" a pesar de "presenciar una gran muerte y la destrucción de la ciudad".

Ted Wheeler, the wacky Radical Left Do Nothing Democrat Mayor of Portland, who has watched great death and destruction of his City during his tenure, thinks this lawless situation should go on forever. Wrong! Portland will never recover with a fool for a Mayor.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

"No debemos convertirnos en un país en guerra con nosotros mismos. Un país que acepta el asesinato de compatriotas estadounidenses que no están de acuerdo contigo. Un país que promete venganza de unos a otros. Esa es la América que el presidente quiere que seamos, la América que él cree que somos", ha espetado.

We must not become a country at war with ourselves.A country that accepts the killing of fellow Americans who do not agree with you. A country that vows vengeance toward one another.But that is the America that President Trump wants us to be, the America he believes we are. — Joe Biden (@JoeBiden) August 30, 2020

Por su parte, Trump no ha tardado en responder a Biden, preguntándole "cuándo va a criticar a los anarquistas, matones y agitadores de antifa? ¿Cuándo va a sugerir que se incorpore a la Guardia Nacional en Ciudades y estados demócratas infestados del crimen y el mal funcionamiento".

When is Slow Joe Biden going to criticize the Anarchists, Thugs & Agitators in ANTIFA? When is he going to suggest bringing up the National Guard in BADLY RUN & Crime Infested Democrat Cities & States? Remember, he can’t lose the Crazy Bernie Super Liberal vote! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020

Protestas en EEUU

En las últimas semanas se han registrado varias muertes en las protestas. La última, la del joven asesinado este domingo, que acudió a la manifestación impulsada por el movimiento antirracista con varias decenas de personas del grupo de extrema derecha Patriot Prayer.

Además, el joven afroamericano Jacob Blake, de 29 años, continúa hospitalizado tras recibir por parte de la Policía siete disparos en la espalda y otras dos personas murieron a manos de un supremacista blanco de 17 años -fue detenido- que disparó en una manifestación el pasado día 26.