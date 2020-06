El duro golpe que está suponiendo la crisis del coronavirus en Estados Unidos, con más de 110.000 muertos y cerca de dos millones de contagiados, y la gestión de Donald Trump de la misma —ruptura con las OMS mediante—, podrían frenar su posible reelección en los comicios del 3 de noviembre. Todas las encuestas sitúan como favorito a Joe Biden, incluso la realizada por la cadena conservadora Fox News, que le otorga ocho puntos de diferencia con respecto al actual presidente.

Sin embargo, todavía se desconoce cuál será el impacto que tendrá en la carrera hacia la Casa Blanca la ola de protestas raciales de los últimos días tras el fallecimiento del afroamericano George Floyd, muerto a manos de un policía en Mineápolis. Gran parte de los sondeos publicados se han realizado antes del estallido de las manifestaciones, y aunque podría pensarse que los demócratas saldrán reforzados de las mismas, es posible que Trump también saque rédito.

"Conviene tener presente que en otros momentos en los que la desigualdad racial y social ha explotado ha acabado produciéndose una respuesta en forma de repliegue conservador", apunta a VozpópuliEduardo Bayón, politólogo y consultor en comunicación política, asuntos públicos y estrategia.

Donald Trump

Motivados por los cambios en la forma de hacer campaña que ha provocado la pandemia los candidatos han escogido tácticas diferentes para la carrera presidencial. Trump continúa con su sobreexposición mediática y ha protagonizado varias polémicas desde el inicio de las manifestaciones: un posado ante las cámaras sosteniendo una Biblia, la amenaza de sacar al Ejército para frenar las protestas o varios mensajes incendiarios en las redes sociales.

Diferentes analistas coinciden en que estas declaraciones y apariciones podrían servirle como cortina de humo frente al impacto de la covid-19, que, además del elevado número de muertes y contagios, ha provocado las tasas de paro más altas desde la Gran Depresión de 1929.

"Trump está jugando con la amenaza del Ejército en un intento de posicionarse como la ley y el orden en contraposición a Biden, a quien trata de presentar como un líder débil. Sus posibilidades de reelección siguen siendo reales, ya que cuenta con una base electoral muy sólida", explica Bayón.

Para Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea, el hecho de que Trump resalte el lado más violento de las protestas raciales le beneficia: "Hablar como si fueran todos delincuentes va muy bien con su mensaje de que él va a poner orden. Una cosa que funciona a la derecha en las elecciones es este miedo".

Joe Biden

Por su parte, el demócrata ha optado por mostrarse más cauteloso y ha realizado menos apariciones públicas durante estas semanas, la mayoría desde el sótano de su casa en Wilmington (Delaware). "Parece que le está funcionando", apunta Moceri.

“Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un candidato de 77 años de edad que ya ha protagonizado momentos en los que ha quedado en evidencia”, señala Bayón sobre la estrategia del que fuera 'número dos' de Obama durante ocho años.

Precisamente para ocupar este cargo, el de vicepresidente del Gobierno, Biden todavía no ha elegido candidato, aunque ya ha dicho que quiere que sea una mujer. Entre los nombres que suenan con fuerza destaca Val Demings, congresista por Florida y exjefa de la policía de Orlando.

Para Moceri la posible elección de Demings tiene un objetivo claro: movilizar el voto afromericano. “La izquierda es menos propensa a votar si no está muy animada o motivada con los candidatos, y esto es clave en las campañas”, señala a Vozpópuli. “Fueron los votantes negros quienes le eligieron a él [Biden]. No sería el candidato si no fuera por ellos”, concluye.