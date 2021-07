Una filtración de datos revelada por varios medios internacionales ha revelado que periodistas, activistas y abogados de todo el mundo han sido espiados con Pegasus, un software producido por la compañía israelí NSO y vendido a gobiernos de todo el mundo. México, Marruecos y Emiratos Árabes son los países que más lo han utilizado.

Se trata un programa informático capaz de infectar dispositivos de iPhone y Android para acceder secretamente a mensajes telefónicos, fotografías, correos, llamadas o contactos. También es capaz de activar los micrófonos sin el conocimiento de la persona afectada. Es el mismo programa con el que el CNI espió a los políticos catalanes Roger Torrent o Ernest Maragall.

La investigación, en la que han participado 16 medios de referencia a nivel internacional, revela que la base de datos del software recoge los teléfonos móviles de 50.000 "personas de interés" para los clientes de la citada compañía israelí desde 2016. Unos 15.000 en México y alrededor de 10.000 tanto en Marruecos como en Emiratos Árabes.

No todos esos 50.000 teléfonos han sido infectados con el software, apuntan los investigadores, aunque advierten de que un análisis forense realizado sobre una pequeña muestra de esos números ha evidenciado que más de la mitad de los dispositivos contienen rastros del espionaje de Pegasus.

Espionaje a periodistas, políticos o profesores

Oficialmente, el programa se ha vendido al menos a una decena de países con regímenes autoritarios: Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos. La empresa israelí ha insistido en que el software ha sido pensado únicamente para perseguir a criminales y terroristas.

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por el consorcio periodístico revelará a lo largo de varias publicaciones que en la lista de personas afectadas aparecen cientos de empresarios, figuras religiosas, personalidades académicas, empleados de oenegés y políticos, inclusive ministros o presidentes de gobierno. También figuran más de 180 periodistas de distintos medios.

Periodistas de el diario El País también aparecen en la lista de espiados

Uno de ellos es la editora del Financial Times, Roula Khalaf. Hay muchos más de otros medios, como la CNN, The New York Times, The Economist, Associated Press o Reuters. En lo que respecta a España, profesionales del diario El País también figuran en la lista.

Las primeras informaciones de esta investigación constatan que los teléfonos móviles de al menos 26 periodistas mexicanos aparecen en la lista filtrada, inclusive el de Cecilio Pineda Birto, asesinado en 2017, de acuerdo con la información publicada por The Guardian, uno de los medios que conforman el consorcio que está revelando estos hechos.

También el Gobierno húngaro presidido por Viktor Orbán ha hecho uso de Pegasus para acceder a las comunicaciones de al menos dos periodistas. Uno de ellos es el conocido reportero Szabolcs Panyi, con fuentes en las esferas de la diplomacia, así como en círculos de la seguridad nacional.

(Habrá ampliación)

