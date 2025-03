La prensa estadounidense reacciona a la "acalorada" reunión entre Trump y Zelenski: "La furia estalla"

Los gritos entre Donald Trump y Volodímir Zelenski han dado la vuelta al mundo, causando estupor y sorpresa entre muchos. La mayoría de líderes europeos han mostrado su apoyo hacia el presidente ucraniano, mientras los más conservadores han aplaudido las palabras del estadounidense. La dura actitud del líder republicano con Zelenski ha protagonizado la primera plana de múltiples periódicos estadounidenses.

"Desastrosa", "acalorada" o "intenso" son algunas de las palabras que la prensa norteamericana ha utilizado para describir la reunión entre los dos presidentes en el Despacho Oval. Todos tachan el encuentro como fallido y que puede "poner en entredicho el acuerdo de paz".

"Trump y Vance regañan a Zelenski", titula el New York Times. En su análisis, el periódico conocido por ser fiel al Partido Demócrata, señala que "Trump abandona Ucrania en su camino hacia un objetivo más amplio". Se preguntan hasta qué punto estará dispuesto el republicano a sacrificar Ucrania para cumplir con su visión "de desmantelar las fuentes tradicionales de poder de Estados Unidos" y "regresar a una era de negociaciones de gran potencia". Declaran que la "acalorada" discusión a tres entre Trump, Vance y Zelenski ha dejado claro "que la relación de tres años entre Washington y Kiev se había roto".

En esta línea, The Washington Post ha querido destacar que el acuerdo de paz de Trump entre Rusia y Ucrania se encuentra "en entredicho". Durante el encuentro, el presidente estadounidense decidió echar al equipo de Zelenski y manifesto en redes sociales que "puede volver cuando esté preparado para la paz", por lo que el acuerdo por las tierras raras quedó sin firmar. En su crónica, explican que Zelenski buscaba información más específica sobre cómo Trump iba a garantizar que Rusia no volviera a saltarse un alto el fuego. Ante esto, el nuevo dirigente de la Casa Blanca dijo que no le preocupaba la seguridad, sino "cerrar el trato". El periódico también quiso hacer mención de los fallos que tuvo el estadounidense intentando corregir a Zelenski mientras contaba parte de la historia del conflicto con Rusia, uno de los motivos que subió la temperatura de la conversación.

El New York Post ha querido hacer un pequeño juego de palabras en su portada, cambiando la expresión "get the hell out" -"lárgate de aquí", o, más vulgarmente, "vete a la m..."- por "get the Zel out". Es uno de los medios que ha sido más crítico directa y abiertamente con Zelenski. En exclusiva, han compartido que el principal asesor del dirigente ucraniano presionó para que se firmara el acuerdo sobre los minerales de las tierras raras en el Despacho Oval, "en contra del consejo del enviado de Trump".

La CNN, por su parte, ha hecho una cobertura especial y completa; con un "minuto a minuto", contenido exclusivo, vídeos y varios análisis. La cadena señala principalmente "el intenso choque de personalidades" como el "momento más trascendental de la guerra en Ucrania desde la invasión de Rusia". En uno de sus análisis abarca los comentarios dedicados a la ropa de que utilizó Zelenski y las críticas que recibió por no ponerse un traje. Según recogen, un funcionario de Estados Unidos pudo intuir que la reunión no iba a salir bien cuando vio al presidente europeo salir del coche "con su camisa característica". En el Despacho, un periodista preguntó al ucraniano por su vestimenta, a lo que este respondió que se pondrá un traje "cuando termine esta guerra".

El canal estadounidense definió la reacción de Zelenski como una explosión que podría poner en peligro el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. La CNN defiende que las posturas de Trump y el vicepresidente J.D. Vance fueron neutrales, "al estilo suizo".

Por otro lado, la cadena televisiva Fox News trajo al mandatorio ucraniano para realizarle una entrevista. Zelenski aprovechó el espacio para dejar claro el "respeto" que tiene por Donald Trump, a pesar de que haya evitado disculparse -como exige el equipo del republicano-. "Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", dijo en directo en la televisión. Asimismo, ha querido manifestar que la resolución del encuentro "no es bueno para ninguna de las dos partes" y ha lamentado que la discusión se diera delante de cámaras. "Creo que, quizás, a veces, hay algunas cosas que debemos discutir lejos de los medios, con todo el respeto a la democracia y a una prensa libre", afirmó

Trump aún tiene pendiente verse con el mandatorio ruso, Vladimir Putin. Los ministros de Exterior de cada país han mantenido ya conversaciones telefónicas para agendar y planificar esta cumbre, pero aún no hay fecha.