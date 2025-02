El portaviones norteamericano USS Harry S. Truman colisiona con un mercante en aguas de Egipto

El portaviones Harry S. Truman (CVN-75) se vió involucrado en un choque con un buque mercante mientras realizaba maniobras cerca de Egipto, según un portavoz de la Sexta Flota de EE. UU. El suceso ocurrió el 12 de febrero a las 23:46 hora local en las cercanías de Port Said. Según los sitios web que monitorean el tráfico marítimo global mediante el sistema de identificación automática (AIS), el barco comercial involucrado, Besiktas-M, es un granelero que navega bajo bandera de Panamá.

«La colisión no representó un riesgo para el Harry S. Truman (CVN 75), ya que no se han reportado inundaciones ni lesionados. Los sistemas de propulsión no sufrieron daños y siguen operando de forma segura y estable. El incidente está siendo investigado. Se proporcionará más información conforme esté disponible», indicó el comandante Timothy Gorman.

Desde el ataque de octubre de 2023 contra Israel, los grupos de ataque del portaviones de la Marina de EE. UU. han estado rotando dentro y fuera del Mediterráneo y el Mar Rojo, con el objetivo de asistir en la defensa de su aliado y de garantizar la seguridad de las rutas comerciales marítimas.

A pesar de que el Pentágono ha confirmado que no hubo heridos ni inundaciones a bordo del Truman, cada vez que un barco de la Armada estadounidense se ve involucrado en una colisión, se abren investigaciones de inmediato, tanto dentro del Departamento de Defensa como entre los legisladores.

En 2022, el submarino Connecticut (SSN-22) sufrió una colisión, un tipo de incidente en el que un buque impacta contra un objeto fijo, a diferencia de una colisión, que ocurre entre dos embarcaciones en movimiento. La investigación posterior responsabilizó a una «serie de errores y omisiones a nivel de unidad en la planificación de la navegación; la ejecución del equipo de guardia y la gestión de riesgos».

Antes de esto, en 2017, la Armada de EE. UU. fue sometida a un exhaustivo escrutinio tanto por parte del Capitolio como del público cuando dos de sus destructores chocaron por separado con barcos mercantes en el mar, resultando en la muerte de 17 marineros. Las investigaciones posteriores a estos incidentes revelaron que las tripulaciones de los buques carecían de entrenamiento adecuado y padecían de privación de sueño.