Por qué las cuentas de Twitter de Donald y Melania Trump se llaman POTUS y FLOTUS

La meta de la carrera hacia laselecciones presidenciales estadounidenses está cada vez más cerca. En uno de los años más complicados a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, los mítines no han cesado y el próximo 3 de noviembre será cuando se sepa qué partido se hace con el liderazgo en el país norteamericano.

El magnate y actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acaba de dar positivo en covid-19 junto a su esposa Melania, ha sido uno de los inquilinos de la Casa Blanca más polémicos tanto en sus declaraciones como en su uso de las redes sociales.

El de Nueva York, que cuenta con una ingente lista de 86 millones y medio de seguidores en Twitter y más de 31 millones en Facebook, ha empleado las redes sociales como su principal medio de comunicación, en el que ha expresado mensajes de toda índole.

En este medio, destaca que en su nombre de usuario, lejos de ser su nombre, se lee @POTUS. Lo mismo ocurre con Melania Trump, primera dama, que lleva por nombre @FLOTUS. Pero, ¿a qué se deben estos apelativos?

El magnate y la actual primera dama no han sido los primeros en emplear estas cuentas, de hecho fueron la herencia de los anteriores en ambos cargos, Barack y Michelle Obama. Por tanto, se trata de las cuentas institucionales de quienes se hagan con la Presidencia de Estados Unidos.

Por ello, POTUS es un acrónimo de President of the United States (presidente de los Estados Unidos), @POTUS en Twitter, cuenta que creó la Casa Blanca tan solo dos años antes de que los Obama llegaran a la Administración de Washington.

Por su parte, FLOTUS, que se lee en el caso de la primera dama, significa First Lady of the United States (primera dama de Estados Unidos), @FLOTUS en Twitter.

Estas cuentas fueron empleadas por primera vez por los Obama, pero a su llegada a la Casa Blanca tanto Trump como Melania recogieron el testigo y mantuvieron sus nombres de usuario, pero cambiaron sus nombres visibles.

La red social del pájaro se fundó en el año 2006 y tres años después llegó Obama a la Casa Blanca -donde permaneció hasta 2017-. Fue cuando llevaba un año en la Presidencia, se creó su cuenta de Twitter.

Por tanto, Obama fue el primero en utilizar la cuenta @POTUS. Pero, tras dejar el cargo, ¿qué ocurrió con sus tuits?

Que Trump y Obama son la antítesis es de sobra conocido, el primero es el líder del Partido Republicano y el segundo lo fue del Partido Demócrata.

Por ello, que en una misma cuenta existiesen mensajes tan contradictorios sería disparatado e incoherente.

Así, la Oficina de la Presidencia de EEUU explicó con Obama aún el en cargo, que cuando este abandonase la Casa Blanca, todos sus mensajes, fotografías, vídeos y, en definitiva, posts, serían eliminados.

Como esta información es pública, también se detalló entonces que estos posts serían archivados en la Oficina Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos, donde se encuentran guardados otros importantes documentos como la Declaración de Independencia.

No obstante, no solo se puede acceder a sus mensajes en este departamento. Cuando su mandato llegó a su fin, la Casa Blanca creó la cuenta @POTUS44, puesto que el expresidente norteamericano era el número 44.

En esta cuenta, se encuentran los posts de Obama, cuyo último mensaje data de enero de 2017, cuando dejó su cargo. "Ha sido el honor de mi vida servirte. Me hiciste un mejor líder y un mejor hombre", fue su último mensaje.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.