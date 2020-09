Un hombre dispara sin previo aviso a dos policías que estaban dentro de su coche patrulla en Los Ángeles (EEUU)

Dos oficiales del sheriff del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, se encuentran en estado crítico tras haber sido emboscados sin previo aviso ni motivo aparente por un desconocido cuando se encontraban dentro de su coche patrulla en la noche del sábado. El atacante huyó corriendo y el cuerpo policial de la ciudad estadounidense no pudo detenerlo.

El individuo se acercó al vehículo de los agentes, quienes se encontraban dentro, y los tiroteó a través de la ventanilla. El suceso ocurrió en las proximidades de una estación de metro a las ocho de la tarde (hora local) y fue grabado en vídeo por una cámara de seguridad.

El sheriff de Los Ángeles, Álex Villanueva, ha descrito al atacante como un "hombre de piel oscura". Además, las autoridades han pedido por la televisión colaboración ciudadana para poder dar con el parador del sospechoso.

Los oficiales heridos son una mujer de 31 años y un hombre de 24, quienes se encuentran hospitalizados tras haber sufrido heridas de bala en la cabeza. Ambos trabajaban en la división de transportes. La llamada de socorro la efectuaron ellos mismo cuando fueron atacados.

Update: One male deputy and one female deputy were ambushed as they sat in their patrol vehicle. Both sustained multiple gunshot wounds and are in critical condition. They are both currently undergoing surgery. The suspect is still at large. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Trump: "No es un ser humano, es un animal"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado ante lo ocurrido en su cuenta de Twitter y ha pedido pena de muerte para el "asesino", ya que según el mandatario: "¡Es la única forma de detener esto!".

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

Trump durante un mitin en el estado de Nevada también ha condenado el episodio de violencia que ha herido a dos agentes policiales en Los Ángeles: "Nosotros creemos que si asesinas a un agente de policía debes ser castigado con la pena capital".

"Todo el mundo ha visto ese vídeo en el que un animal, porque es un animal, se acercaba al coche de la Policía. No es un ser humano, es un animal", ha añadido.

Por su parte, Joe Biden ha declarado que el autor debe ser juzgado ante la justicia, y ha catalogado lo ocurrido como un "tiroteo a sangre fría". El opositor demócrata de Donald Trump ha aclarado que "la violencia de cualquier tipo está mal".