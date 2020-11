Imputan a los policías franceses que golpearon a un productor musical negro

Los cuatro policías franceses que protagonizaron una violenta detención contra un productor musical negro en París fueron imputados durante la madrugada del lunes y dos de ellos fueron encarcelados, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.

Tres de los agentes, entre ellos los dos detenidos, fueron imputados por violencia voluntaria ejercida por un titular de la autoridad pública, declaraciones de carácter racista, falso testimonio, violación de un domicilio y degradación voluntaria de bienes privados.

Al cuarto, sospechoso de haber lanzado una granada lacrimógena durante esa detención, le responsabilizaron de violencia voluntaria y degradación de bienes y lo dejaron en libertad bajo control judicial.

La Fiscalía había solicitado la detención provisional de los tres primeros, pero el juez decidió finalmente encarcelar a dos de ellos y dejar a los otros dos en libertad bajo control judicial.

Los hechos tuvieron lugar el 21 de noviembre y han provocado una crisis política y social en Francia. Michel Zecler, productor de Black Gold Studios, se cruzó con un coche policial de camino a su estudio parisino y entró rápido en él para evitar ser multado porque no llevaba mascarilla.

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia de su local y otras tomadas por vecinos muestran cómo los tres primeros agentes entraron por la fuerza en su estudio para multarlo y lo hicieron salir a golpes.

El fiscal de París, Rémy Heitz, indicó este domingo a los medios que esos policías han admitido que los golpes propinados no estaban justificados y que actuaron así principalmente por miedo.

El productor fue detenido en un primer momento acusado de rebelión y de haber querido utilizar las armas de los agentes, pero los vídeos disponibles consiguieron que se archivara su caso y se investigara su detención.

#BlackLivesMatter didn’t cease to be an important issue even after social media abandoned it. Police brutality remains a huge issue in France as black people are continuously abused by police and racially profiled. Just look at the recent case of #MichelZecler.Keep reading... pic.twitter.com/nANz2b7NOt