La policía de Kenosha (Wisconsin) da su primera versión sobre el tiroteo contra Jacob Blake

Tras varios días de protestas antiraciales, bajo el movimiento 'Black Lives Matter', que exigen la transparencia de las autoridades y condenan la brutalidad policial. Los agentes de la ciudad de Kenosha en Wisconsin (EEUU) han dado su primera versión de los hechos del tiroteo contra Jacob Blake, quien fue disparado siete veces en la espalda cuando se dirigía hacia su coche.

La División de Investigación Criminal (DIC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de Wisconsin informó que la policía se desplazó al lugar del incidente al recibir una llamada de una disputa doméstica.

Los agentes trataron de arrestar a Jacob Blake, un hombre afroamericano de 29 años. Para inmovilizarle utilizaron una pistola eléctrica, lo que resultó un un intento fallido, ya que el individuo se dirigió a su vehículo, "abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia adelante".

Rusten Sheskey, policía que ha estado en el departamento de Kenosha durante siete años, es el agente que efectuó los siete disparos en la espalda de Blake. Ningún otro agente utilizó su arma.

Detalles del tiroteo según la policía

El incidente comenzó este domingo cuando una mujer llamó a la policía y reportó que "su novio estaba presente y se suponía que no debía estar en ese lugar", según los investigadores, recogido por la CNN.

Se trataba de Jacob Blake, que "se supone que no debe estar allí". Además, el hombre negro cogió las llaves de la denunciante y se negaba a irse. No existen más detalles sobre lo ocurrido, porque la responsable de la llamada "no coopera".

La DCI ha detallado que durante el incidente, Jacob Blake no estaba desarmado, tenía un cuchillo en su poder. Tras el tiroteo, los agentes encontraron el arma blanca en el suelo, al lado del conductor del vehículo de Blake.

Según el fiscal general de Wisconsin, los dos agentes responsables del incidente han sido puestos en licencia administrativa, y otros dos agentes involucrados serán identificados en los próximos días.