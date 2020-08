Un policía de EEUU dispara a un hombre negro y se desatan las protestas en Wisconsin

Las redes sociales se han hecho eco de un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos. El incidente tuvo lugar este domingo, cuando un hombrenegro desarmado, identificado como Jacob Blake, fue disparado alrededor de siete veces por un policía de la localidad de Kenosha, en Wisconsin.

La difusión masiva de las imágenes ya ha desatado las primeras protestas. Centenares de personas se reunieron en la escena del tiroteo y continuaron la manifestación hasta la comisaría de policía, donde golpearon las ventanas bajo el grito "Fuck the Police". Este hecho se suma a las demandas del movimiento 'Black Lives Matter'.

El Departamento de Policía de Kenosha ha publicado un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, en el que declaran que recibieron una llamada por un incidente doméstico en la tarde del domingo, viéndose involucrados en un tiroteo. En el mensaje aseguran que ofrecieron ayuda inmediata a Jacob Blake, al que transportaron al hospital más cercano, donde actualmente se encuentra en estado grave. Además, el agente responsable de los múltiples disparos ya está bajo investigación.

Sus hijos estaban dentro del vehículo

El vídeo muestra como Blake se dirigía a su coche, donde se encontraban sus tres hijos, cuando dos agentes le persiguen para esposarle, y uno de ellos finalmente procede a dispararle en la espalda, al menos siete veces. Los vecinos y espectadores gritan cuando esto sucede.

Al menos media docena de testigos afirmaron al 'Kenosha News' que el hombre negro estaba tratando de conciliar una pelea entre dos mujeres, y aseguran que un policía le atacó con una pistola eléctrica y que oyeron siete disparos.

It just keeps happening. I will not share the video. No one should have to watch that. But here is a beautiful photo of 29-year-old Jacob Blake, who was shot seven times in the back by police in broad daylight in Kenosha, Wisconsin. SAY HIS NAME. #JacobBlake#BlackLivesMatterhttps://t.co/limAr6qBUB — Eliza Orlins (@elizaorlins) August 24, 2020

Declaraciones del gobernador de Wisconsin

El gobernador del estado de Wisconsin, Tony Evers, ha publicado una serie de tuits para comunicar su posición "contra el uso excesivo de la fuerza escalada inmediata de los acontecimientos cuando son cuando son encuentros con ciudadanos negros de Wisconsin". "Estamos con todos los que han exigido y siguen exigiendo justicia, equidad y responsabilidad por las vidas de los negros en nuestro país", ha añadido.

We stand with all those who have and continue to demand justice, equity, and accountability for Black lives in our country—lives like those of George Floyd, of Breonna Taylor, Tony Robinson, Dontre Hamilton, Ernest Lacy, and Sylville Smith. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020

Llegada de antidisturbios

Poco después del tiroteo donde Blake fue herido gravemente, las protestas se desplegaron por toda la ciudad, por lo que se declaró el estado de emergencia y se instituyó un toque de queda hasta este lunes a las 7.00 de la mañana (hora local). Además, las autoridades sugirieron que los negocios de 24 horas cerraran "debido a los numerosos robos de armas y disparos".

La policía no tardó en llegar a las zonas más asaltadas con un equipo antidisturbios y armada con balas de goma. Tras no poder controlar a la multitud, los agentes rociaron con gas lacrimógeno a los protestantes.