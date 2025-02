Petro embiste contra sus ministros en un caótico consejo de Ministros televisado en directo

El ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa y el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Jorge Enrique Rojas, han dimitido de la ejecutiva presidida por Gustavo Petro tras las fracturas evidenciadas en un muy tenso Consejo de Ministros que ha ‘puesto patas arriba’ al gobierno colombiano.

“Un circo”, así definen la mayoría de los colombianos este Consejo retransmitido en directo a través de la televisión pública y las redes sociales que ha contado con más de un millón de visitas.

Durante el consejo se dejaron entrever importantes desencuentros entre los miembros del gabinete. "Me voy con la convicción de haber dejado proyectos estructurados a quien asuma esta responsabilidad. Asimismo, el manejo impecable del presupuesto y una apertura constante a combatir al patriarcado, al clasismo, la racialización, la aporofobia y a defender lo público, lo común, lo colectivo sobre el individualismo y la corrupción que reina desde hace décadas en el país", explicaba el Correa en una misiva tras dejar su puesto.

Francia Elena Márquez: Me duele que en el gobierno que he ayudado a impulsar se presenten tantos actos de corrupción

En el mismo tono intervino durante el Consejo, Francia Elena Márquez, vicepresidenta del Gobierno colombiano y activista medioambiental que criticó comportamientos y actitudes de otros ministros. “Mi compromiso siempre ha sido trabajar por la dignidad e igualdad y celebró que este Consejo se haya hecho de cara al país, ya que no todo se hace con transparencia y me duele que en el gobierno que he ayudado a impulsar se presenten tantos actos de corrupción, debemos decir esto de frente”, denunció Márquez durante el propio Consejo.

El primero en presentar su renuncia tras el Consejo fue Jorge Rojas, cercano a Petro, si bien otros también han expresado disconformidad, como el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del país, Carlos Carrillo.

Asimismo, el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, ha valorado como "insostenible" la situación del gabinete y ha propuesto una renuncia general a través de un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que esto debería hacerse "para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que él considere necesarios para asumir los retos de la recta final de gobierno. Es evidente que como jefe de estado no está satisfecho con los resultados y un sector importante de la opinión nacional tampoco".

Cocaína y whisky

Este Consejo ha dejado en evidencia a nivel mundial al gobierno de Petro y constatado que en las algunas reuniones definidas como de alto nivel, no existe el mismo, ni se alcanzan los estándares de seriedad de un ejecutivo como puede ser el de Colombia.

Uno de los ministros, el de deportes, fue abroncado por Petro, por llegar tarde a la reunión. Este más tarde excusó su tardanza por labores relacionadas con su actividad ministerial. Asimismo, cuando intentó explicar esto y otras medidas de su gobierno, las cámaras recogieron como Petro le ignoraba por completo.

Uno de los ministros intentó meter prisa para que acabase la reunión puesto que había partido de fútbol. El ministro fue abroncado por Petro, quien le animó a ir a ver el partido. Petro abroncó incluso al camarógrafo, al que dio indicaciones en directo de donde tenía que grabar.

El presidente colombiano además reconoció el incumplimiento de 146 de 195 de los compromisos de su gobierno y en cuanto a la situación del narcotráfico en su país aseguró que “la cocaína es mala pero por qué se hace en sudamérica” y la comparó con bebidas alcohólicas como el whisky.