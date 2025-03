Pedro Sánchez ya está en Londres para la cumbre de esta tarde con los líderes europea

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido este domingo en Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, para participar en la cumbre de líderes en la que ratificará su pleno apoyo a Volodímir Zelenski tras su choque en Washington con Donald Trump.



Dos días después de ese enfrentamiento verbal en el Despacho Oval entre el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania se celebra esta cumbre impulsada por Starmer y a la que Sánchez se desplazó desde Cartagena, donde participó en la clausura del congreso regional de los socialistas murcianos. En su intervención, Sánchez se refirió a la escena vivida en la Casa Blanca para subrayar que las relaciones internacionales del siglo XXI deben ser de alianzas, "no de vasallaje", y que "esto no va de si tienes buenas o malas cartas" porque la única que merece la pena es la Carta de las Naciones Unidas.



Unas palabras que salen al paso de las de Trump en su encuentro con Zelenski, en las que advirtió al presidente ucraniano de que no tiene las cartas adecuadas para negociar. A su llegada al lugar de la cumbre londinense, Lancaster House, Sánchez fue recibido por Starmer, ambos se saludaron y dialogaron brevemente mientras posaban para los informadores gráficos antes de acceder al interior del edificio.



En la reunión, con el lema "Asegurando nuestro futuro", participan, además de Sánchez, Starmer y Zelenski, otra docena de líderes europeos junto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ante todos ellos, el presidente del Gobierno planeaba reafirmar el compromiso de España con el pueblo ucraniano y la necesidad de lograr una paz justa y duradera.



Fuentes del Ejecutivo español señalaron que Sánchez abogaría por una verdadera respuesta europea a la situación geopolítica actual, insistiría en una paz acorde al derecho internacional y garantizaría que España hará todo lo que esté en su mano para conseguirla. Como prueba de ese compromiso recuerdan que el presidente del Gobierno estuvo en Kiev el lunes pasado en la reunión de líderes aliados de Ucrania coincidiendo con el tercer aniversario del inicio de la agresión rusa.



Un encuentro en el que avanzó que España destinaría este año mil millones de euros en asistencia militar para Ucrania. Poco antes de la reunión en Londres, Starmer avanzó que Reino Unido y Francia prepararán junto a "uno o dos países más" un plan de paz para Ucrania que será abordado posteriormente con Estados Unidos. La situación en Ucrania será objeto también de una cumbre extraordinaria de los Veintisiete el próximo jueves en Bruselas, a la que Zelenski ha sido invitado.