Tierna imagen en el Parlamento de Nueva Zelanda: el presidente cuida al bebé de un diputado

"Normalmente, la silla presidencial --del Parlamento de Nueva Zelanda-- solo la usan los presidentes, pero hoy se ha sentado conmigo un VIP. Felicidades @tamaticoffey y Tim por el nuevo miembro vuestra familia". Este ha sido el mensaje que Trevor Mallard, el presidente del Parlamento de neozelandés, ha compartido en Twitter junto a dos fotos en las que aparece cuidando a un bebé en su lugar habitual de trabajo.

Con este mensaje, Mallard ha aprovechado para felicitar al político local Tamiti Coffey y su pareja, por "el nuevo miembro de vuestra familia". Dicho momento ha sido aplaudido en las redes.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA