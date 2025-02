El Papa sigue "crítico" pero "estable" y sin nuevas crisis respiratorias

Las condiciones de salud del papa Francisco continúan siendo "críticas" pero "estables" en su decimosegundo día ingresado en el hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, según informó este martes el Vaticano.



"Las condiciones del Santo Padre continúan críticas pero estables. No se han verificado episodios agudos respiratorios y los parámetros hemodinámicos siguen siendo estables", se lee en el parte diario.



Además, esta tarde hora local se le ha practicado una tomografía computarizada (TAC) de control radiológico de la pulmonía biletateral y los resultados se conocerán en los próximos días.



El pronóstico de los médicos sigue siendo reservado, es decir, que no revelan la evolución de su estado médico.



Esta mañana, tras haber recibido la Eucaristía, el pontífice ha retomado algunas tareas laborales desde la habitación del hospital.



Francisco, de 88 años, fue hospitalizado el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó la neumonía bilateral.



El último boletín del Vaticano, de ayer lunes, aseguraba que sus condiciones habían experimentado una "leve mejoría" y que la insuficiencia renal detectada días antes "no suscitaba preocupación" en los médicos.



Hasta ayer el papa continua con la terapia de oxígeno, pero con flujos a un porcentaje "levemente reducidos" a los días anteriores.



Esta información contrastaba con la de los días anteriores, cuando Francisco había entrado en fase crítica tras sufrir una crisis respiratoria asmática una trombocitopenia, es decir, un nivel bajo de las plaquetas, debido a una anemia que requirió transfusiones de dos unidades de concentrado de glóbulos rojos.



En el que respecta a la insuficiencia renal, los médicos del papa aseguraron desde el primer momento que era "inicial y leve" y que "por el momento estaba bajo control".



De este modo Francisco prosigue con su tratamiento en el apartamento que los papas tienen en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, en cuyas puertas los fieles dejan flores y velas para desearle una pronta recuperación.



Pero desde ayer lunes han retomado algunas tareas laborales, firmando algunos nombramientos y decretos de canonización.



Esta mañana ha recibido en el hospital Gemelli al secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, informó este martes la oficina de prensa de la Santa Sede.



Mientras, los cardenales, miembros de la Curia y los fieles que lo deseen continuarán rezando cada noche el rosario en la Plaza de San Pedro del Vaticano, hoy presididos por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle.