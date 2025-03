El Papa continúa estable y no ha necesitado ventilación mecánica esta noche

Un día más, El Vaticano ha compartido el último parte médico del Papa Francisco, en el que se informa de que ha descansado "bien toda la noche" , mientras que sigue "estable" y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas tras el episodio de broncoespasmo que sufrió



El cuadro clínico del pontífice argentino sigue siendo "complejo" y su pronóstico "reservado", añadía ayer le comunicado. El Santo Padre "no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo", después del broncoespamo que sufrió el pasado viernes con un episodio de vómito y se indicó que el papa "está afebril".



Cómo ya informó Vozpópuli el pasado 14 de febrero, el pontífice, de 88 años, está hospitalizado por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral.



Además, este domingo se informó de que Francisco recibió la visita del secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra.



Por tercer domingo consecutivo, el papa no pronunció el mensaje del ángelus pero se difundió el texto: "Os mando estos pensamientos todavía desde el hospital, donde cómo sabéis estoy desde hace varios días, acompañado por médicos y trabajadores sanitarios, a quiénes doy las gracias por la atención con la que me cuidan". El papa aseguró sentir "en el corazón 'la bendición' que se esconde dentro de la fragilidad". "Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la difícil situación de tantos enfermos y personas que sufren".



Francisco también agradeció a los fieles que rezan por su salud: "Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por todo el Pueblo de Dios. ¡Gracias a todos!", remarcó el pontífice.