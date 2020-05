De las armas en EEUU al hermano de Corbyn en Reino Unido: las protestas contra el confinamiento en otros países

El confinamiento impuesto para evitar la propagación de la covid-19 no solo ha provocado protestas en España. Ciudadanos de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido o Polonia también han salido a las calles para manifestarse en contra de las restricciones a la movilidad.

En Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus confirmados y con el mayor número de muertes contabilizadas, las manifestaciones se producen desde el inicio del confinamiento. Una de las más sonadas fue la que tuvo lugar el 30 de mayo en Míchigan, donde los manifestantes, varios con armas, irrumpieron en el Capitolio ubicado en su capital, Lansing, cuando se discutía la prórroga de la declaración de emergencia.

"Directamente sobre mí, hombres con rifles nos gritan", denunció en un mensaje en su cuenta de Twitter la senadora local Dayna Polehanki. El mensaje va acompañado de una fotografía en la que se puede ver a uno de los manifestantes portando un rifle.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #milegpic.twitter.com/voOZpPYWOs