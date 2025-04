Cómo se obtiene y cuánto cuesta la nueva autorización para viajar a Reino Unido

Todos los ciudadanos de la UE deben, a partir de hoy 2 de abril de 2025, que viajen sin necesidad de visado al Reino Unido deben obtener una ETA (Autorización Electrónica de Viaje).

Afectará a todo el que quiera quedarse menos de seis meses en el país. Debe solicitarse tres días antes de viajar, preferiblemente.

Los viajeros de países no europeos que antes no necesitaban visado para entrar al Reino Unido, como Argentina, Brasil, Estados Unidos o Australia, deben contar con esta nueva autorización.

No necesita sacarse esta autorización quien tenga un visado válido, un permiso de residencia, estudios o trabajo. Sin embargo, quienes planteen su viaje por motivos familiares, turísticos o de negocios si deberán solicitarlo siempre, también los pasajeros que hagan escala en el Reino Unido y necesiten facturar su equipaje nuevamente o pasar por el control fronterizo. Sin embargo, si no se necesita pasar por el control fronterizo no es necesario.

También es posible trabajar en profesiones permitidas, como artistas, músicos, deportistas, conferenciantes, abogados, entre otros. Las actividades remuneradas permitidas se pueden consultar en línea, sin embargo serán pocas las excepciones.

El precio y como solicitarlo

Actualmente tiene un precio de 10 libras (12 euros aprox.), pero a partir del próximo miércoles, en solo una semana, alcanzará las 16 libras (19 euros aprox.), y tendrá una validez de dos años o hasta la fecha en la caduca el pasaporte.

La forma de solicitarlo es online, y a través de la web oficial del Gobierno Británico. La respuesta puede llegar en minutos o en un máximo de tres días hábiles.

El solicitante recibirá la autorización por correo electrónico, la cual se vinculará digitalmente al pasaporte, por lo que no es necesario presentar ningún documento físico en el embarque ni en el control fronterizo.

Se requiere una foto tamaño pasaporte reciente y conforme a los requisitos oficiales. Cada miembro de la familia debe tener su propia autorización, incluso los bebés y los niños.

La ETA no es necesaria si es ciudadano del Reino Unido, Irlanda, de las islas de Guernsey, Jersey, Man o de los territorios británicos de ultramar.

La Embajada Británica en España ha dicho en un comunicado que el objetivo de la ETA "es mejorar el sistema digital de inmigración. Estos cambios harán el proceso más rápido y seguro para los millones de personas que pasan por las fronteras del Reino Unido cada año. En concreto, el Reino Unido recibe a alrededor de dos millones de viajeros desde España".